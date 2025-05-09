قبل ساعات من إقامته، إلغاء حفل مدحت صالح بمدينة 6 أكتوبر بشكل مفاجئ

بشكل مفاجئ ألغت إحدى الشركات المنظمة للحفلات الفنية، حفل الفنان مدحت صالح الذي كان من المقرر إحياؤه مساء الجمعة على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر، ضمن احتفالات عيد الربيع.

وقالت الشركة، خلال منشور عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: إن الإلغاء جاء لأسباب خارجة عن إرادتها.

وتابعت: “بكل أسف بنعلن عن إلغاء حفل الفنان مدحت صالح اللي كان مقرر إقامته اليوم الجمعة، وده لظروف خارجة عن إرادتنا”.

اعتذار للجمهور واسترداد التذاكر

أعربت الشركة المنظمة عن تفهمها خيبة أمل الجمهور، وأكدت: عارفين قد إيه كنتم متحمسين للحفلة دي، وبنعتذر جدًّا عن أي إزعاج ممكن يكون سببه الإلغاء، وبالنسبة للتذاكر تقدروا تتواصلوا مع تيكتس مارشيه، شكرًا لتفهمكم ودعمكم الدائم".

حفلات رمضان وظهور فني بارز

كان مدحت صالح قد أحيا حفلًا غنائيًّا في شهر رمضان الماضي، وتحديدًا يوم 21 مارس، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، فقد لاقى الحفل تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

أحدث أعماله الإذاعية.. "برة المجرة"

شارك مدحت صالح خلال موسم رمضان 2025 في بطولة المسلسل الإذاعي "برة المجرة"، الذي دارت أحداثه في إطار خيال علمي حول كائنات فضائية تهبط إلى الأرض بهدف تدميرها، إلا أن خطتهم تتغير بعد لقائهم شخصًا بسيطًا يدعى "حسين" تتغير حياته جذريًا.

كما شارك في الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد"، الذي عرض لأول مرة في يناير 2024، من بطولة مسلسل "وبينا ميعاد 2" نخبة من الفنانين منهم: صبري فواز، شيرين رضا، أسامة الهادي، داليا شوقي، محمد سليمان، يوسف الكدواني، وفاء صادق، تسنيم مطر، آية سليم، هاجر الشرنوبي.

المسلسل من تأليف وإخراج هاني كمال، ومن إنتاج إبراهيم حمودة ومنى قطب.

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