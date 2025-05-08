الفنون التشكيلية يفتتح الليلة معرض "على ورق 2" بمركز محمود مختار

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن افتتاح معرض الفنان علي حسان بعنوان "على ورق 2" بمركز محمود مختار الثقافي اليوم الخميس في تمام الساعة الـ 7 مساء بقاعة نهضة مصر.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 18 مايو الجاري على أن يفتح مركز محمود مختار الثقافي أبوابه في تمام الساعة الـ 9 صباحًا وحتى الـ 9 مساءً عدا يوم الجمعة مجانًا للجمهور.

أعمال الفنان علي حسان

تناول الفنان علي حسان مفردات بيئة جنوب مصر من أشخاص وأماكن بشكل معاصر، حيث لم يكن هذا الرصد ظاهريًا فقط بل تطرق حسان إلى عمق ومكنون ما يقابله، فالأعمال تعرض الكثير من المفاهيم والمشكلات المعاصرة التي يتعرض لها الإنسان في تلك البيئة وتتشابك في ذات الوقت وتمتد إلى ما يواجهه الإنسان خارج محيط تلك البيئة في العالم ككل فنجد أن هناك الكثير من التساؤلات التي يتم طرحها على المشاهد من خلال الأعمال ليحاول المشاهد الإجابة عليها من خلال مشاهدته لتركيبة العناصر والرموز الموضوعة في إطار التصميم أو الإضاءة المنتشرة دون تحديد مصدر واضح أو الألوان المشعة أو التقنيات المتعددة داخل اللوحة، فتتجمع تلك التساؤلات معا في النهاية لتطرح على المشاهد حوارا متكاملًا بكل قطعة.

الفنان على حسان

يعد الفنان علي حسان من مواليد 1975م، وتخرج من كلية الفنون الجميلة بالقاهرة قسم التصوير 1997م وحصل على ماجستير الفنون الجميلة تم دكتوراه فلسفة التصوير من كلية الفنون الجميلة بالقاهرة يعمل حاليا أستاذ مساعد بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بأفضل، انتقل إلى العيش في مدينة الأقصر منذ سنوات عديدة والتي كان لها الأثر الأكبر في عديد من أعماله، كما أقام حسان عددا من المعارض الفردية داخل مصر والعديد من المعارض الجماعية.

كما يمتلك مقتنيات بمتحف الفن الحديث بالقاهرة - متحف النيل بأسوان - قطاع الفنون التشكيلية بمصر مقتنيات بالسفارة البريطانية بالقاهرة - مقتنيات البعض المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والبنوك داخل مصر - مقتنيات لدى الأفراد والمراكز الثقافية بالوطن العربي وأوروبا.

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