إليسا تساند كارول سماحة في العزاء الثاني لزوجها الراحل وليد مصطفى (فيديو)

عزاء زوج كارول سماحة، حرصت الفنانة اللبنانية إليسا علي مساندة كارول سماحة في العزاء الثاني لزوجها الراحل وليد مصطفى الذي رحل عن عالمنا فجر السبت الماضي، والمقام حاليا، وذلك بعد إقامة عزائه الأول في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

عزاء زوج كارول سماحة

وحرص عدد من الفنانين اللبنانين على مساندة كارول سماحة بحضورهم عزاء زوجها وليد مصطفى.

وفاة المنتج ورجل الأعمال وليد مصطفى

وتوفي صباح السبت، الماضي رجل الأعمال وليد مصطفى، زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن عمر يناهز 53 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

في السنوات الأخيرة، بات ظهور الراحل وليد مصطفى قليلا، إلا أن زوجته كارول سماحة كانت تنشر بين الحين والآخر صورا تجمعها بزوجها وابنتهما تالا.

وقدم عدد من مشاهير الفن والإعلام في الوطن العربي تعازيهم للفنانة اللبنانية كارول سماحةفي وفاة زوجها وليد مصطفى.

حيث عبروا عن مواساتهم العميقة وتعازيهم الحارة للفنانة في هذا المصاب الأليم، وقد عجت منصات التواصل الاجتماعي بمنشورات وتعليقات التعزية والدعاء، حيث عبر كثير من الفنانين والمشاهير عن دعمهم الكبير لكارول، مشيدين بمكانة الراحل الإنسانية والمهنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.