بعد الإعلان عن غلق بعضها بالمحافظات، خالد اللبان يكشف حقيقة ادعاء تفكيك قصور الثقافة

كشف اللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، حقيقة ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خطة تطوير الهيئة التى وصفها البعض في الوسط الثقافي بـ"تفكيك قصور الثقافة" بعد الإعلان عن غلق بعض البيوت في عدد من المحافظات.

وفي تصريحات خاصة لـ “فيتو”، قال اللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة: لا صحة لما يتردد حول ما يصفه البعض بـ" بتفكيك الهيئة" وأن ما يتم تداوله عارٍ تماما من الصحة وحديث غير منطقي، فكيف يعقل أن أكون مسؤول عن الهيئة وأقوم بتفكيكها، مضيفا أن خطة تطوير هيئة قصور الثقافة، ليست برأي فرد واحد وحتي وإن أردت تفكيك الهيئة فكيف ستسمح الدولة لي بذلك.

وأوضح رئيس هيئة قصور الثقافة، أن قصور الثقافة تمتلك بعض الوحدات المهدرة والتي لم تعد تقوم بالدور التي أنشئت من أجله، وهناك بعض الأشخاص المستفيدين من استمرار الوضع على ما هو عليه، ولذلك نرى حالة الجدل الثائرة - فعلى سبيل المثال - يصعب على الهيئة تعيين افراد امن لمدة 24 ساعة في عدد من البيوت لأن المكان عبارة عن " شقة" داخل عقار، وهنا لا نعلم من يدخل ومن يخرج منها، بالإضافة إلى وجود وحدات تحتوي على عدد كبير من الموظفين فكيف يعقل أن تحتوي شقة واحدة على أكثر من 100 موظف؟!!

ومن يهاجم خطة إصلاح وتطوير هيئة قصور الثقافة هم المستفيدين من بقاء الحال على ما هو عليه سواء من الموظفين أو من من يترددون على المكان.

وأكد اللواء خالد اللبان، أنه مهما كانت إمكانيات هيئة قصور الثقافة، فالحصول على وحدة وتجهيزها مكلف للغاية ولا يوجد ما يكفي في الموازنة لمنشآت جديدة، ولذلك لجأنا إلى ما يعرف بالقوافل المتنقلة لنستطيع تغطية جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة لوجود ما يقارب من 10 آلاف موظف في هيئة قصور الثقافة وعلى مدار الخمس سنوات القادمة سيخرج من الهيئة 1500 موظف على المعاش.

مشيرًا إلى أن الغاية هنا ليست بكثرة الأماكن وإنما مدى تحقيق أهدافها وفعالية منتجها الثقافي، ومن هنا كان علينا أن نواكب التطور التكنولوجي من حولنا فأطلقت الهيئة تطبيق إلكتروني جديد يتيح لها أن تصل بخدماتها للمواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية.

واختتم اللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، حديثه قائلا: "نحن نعيد هيكلة الهيئة بما يتناسب والظروف التي نمر بها، ولن أقبل أن يكون لدي موظفين لا يعملون، هذا هو الواقع الذي وجدته عند تسلمي رئاسة الهيئة، ولا صحة لغلق أى بيت ثقافي يقدم الخدمة المطلوبة منه".

"قصور الثقافة" تعيد تنظيم مواقعها لرفع الكفاءة وتوسيع انتشار الخدمات المتنقلة والرقمية

تسعى الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى تفعيل دورها الثقافي في مختلف أقاليم مصر، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعميق دورها وتقديم خدمة ثقافية متميزة لا يمكن تحقيقها من خلال مجموعة من المكتبات المؤجرة التي لا تتجاوز مساحة بعضها حجرة صغيرة أو قاعة محدودة وأحيانا بالشراكة مع جهات أخرى لا تليق بموقع يقدم خدمة ثقافية تواكب طموحات المواطن المصري، الذي أصبحت التكنولوجيا جزءا لا يتجزأ من مفردات حياته.

وانطلاقا من هذه الرؤية، جاءت قرارات اللجنة التي تم تشكيلها لتطوير الهيئة، والتي أوصت بضرورة استحداث بدائل ثقافية فعالة، من بينها "المسرح المتنقل" الذي يقدم خدمات نوعية متميزة لأهالينا في القرى. وقد تم بالفعل إدخال 14 مسرحا متنقلا إلى الخدمة، بينها 8 مسارح خلال هذا العام، جرى توزيعها على الأقاليم الثقافية المختلفة.

كما تعمل الهيئة على التوسع في استخدام المكتبات المتنقلة المزودة بأنشطة فنية وثقافية، بما يعزز وصول الخدمة الثقافية إلى مختلف المناطق.

وفي هذا السياق، كان من الضروري إعادة النظر في أوضاع المكتبات المؤجرة الضيقة، التي لا يتردد عليها جمهور، ولا تقدم خدمات فعلية.

أما بعض بيوت الثقافة والمكتبات التي تضم أندية أدب وفرقا مسرحية وفنية، وتؤدي دورها بفعالية في نطاقات سكانية كثيفة، فسيتم الإبقاء عليها، وتفعيلها، وتزويدها بكل ما تحتاج إليه من دعم، وسوف يتم تحديد هذه المواقع من قبل مديري الفروع ورؤساء الأقاليم الثقافية، بما يضمن أن تكون على مستوى يليق بالمواطن المصري.

كما تسعى الهيئة، في إطار خططها المستقبلية، إلى إنشاء بيوت ثقافة بديلة للمواقع المؤجرة، بالتعاون مع المحافظات.

وتستعد الهيئة لإطلاق تطبيق إلكتروني جديد، يتيح الوصول بها وبخدماتها الثقافية لأقصى بقعة، كما أطلقت هذا العام تطبيق "توت" الذي يتيح مجلات وكتب الأطفال مجانا.

وتستعد الهيئة كذلك لافتتاح عدد من المواقع الثقافية قريبا، منها: قصر ثقافة أبو سمبل، وبيت ثقافة أخميم، وقصر ثقافة أبو قرقاص، وبيت ثقافة قاطية بشمال سيناء، وبيت ثقافة نخل بشمال سيناء، وقصر ثقافة المحلة، وقصر ثقافة حلوان، وقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي.

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