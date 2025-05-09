بعد 6 أيام من وفاة زوجها، كارول سماحة تعلن موعد عرض مسرحيتها الجديدة

أعلنت الفنانة كارول سماحة موعد عرض مسرحيتها الجديدة “كلو مسموح”، مؤكدة أنه برغم وفاة زوجها وليد مصطفى منذ 6 أيام فقط إلا أنها تمتلك التزام كبير تجاه فريق العمل.

وكتبت كارول سماحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “رغم الظروف الصعبة والفترة الحساسة اللي عم عيشها، عندي مسؤولية وإلتزام كبير تجاه فريق عمل و70 فنان على المسرح، هيدي كانت وصية زوجي وليد إنو مهما يصير لازم العمل يكمّل”

وتابعت المطربة: “افتتاح مسرحية كلو مسموح رح يكون نهار الاثنين والثلاثاء 12 و13 أيار (مايو)، ومنكفي العروض 15 و16 و17 أيار على مسرح كازينو لبنان”

وانتهت كارول منشورها: “المسيرة بعدا مستمرة، بوجع، بس بإيمان كبير”

وفاة المنتج ورجل الأعمال وليد مصطفى

وتوفي في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الموافق 3 مايو، رجل الأعمال وليد مصطفى، زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن عمر يناهز 53 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

في السنوات الأخيرة، بات ظهور الراحل وليد مصطفى قليلا، إلا أن زوجته كارول سماحة كانت تنشر بين الحين والآخر صورا تجمعها بزوجها وابنتهما تالا.

وقدم عدد من مشاهير الفن والإعلام في الوطن العربي تعازيهم للفنانة اللبنانية كارول سماحة في وفاة زوجها وليد مصطفى.

حيث عبروا عن مواساتهم العميقة وتعازيهم الحارة للفنانة في هذا المصاب الأليم، وقد عجت منصات التواصل الاجتماعي بمنشورات وتعليقات التعزية والدعاء، حيث عبر كثير من الفنانين والمشاهير عن دعمهم الكبير لكارول، مشيدين بمكانة الراحل الإنسانية والمهنية.

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