كانت الزوجة والسند والحب، يسرا تدعم بوسي شلبي بعد أزمتها مع أبناء محمود عبد العزيز

وجهت النجمة يسرا عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير “إنستجرام” رسالة دعم للإعلامية بوسي شلبي على خلفية أزمتها الأخيرة مع أبناء النجم الراحل محمود عبد العزيز.

يسرا تدعم بوسي شلبي

ونشرت يسرا صورة تجمع بوسي شلبي بمحمود عبد العزيز وعلقت قائلة: "في ناس وجودهم في حياة حد بيكون أكبر بكتير من كلمة "زوجة" أو "شريكة حياة"… بيكونوا الروح اللي بتسنده، والقلب اللي بيدق مكانه لما يتعب".

وتابعت: “بوسي… مش بس كانت زوجة لمحمود عبد العزيز، كانت الونس، والسند، والحب اللي ما بيخلصش.. لحد آخر نفس في عمره، كانت معاه زوجة على سنة الله ورسوله … مفكرتش في نفسها لحظة، كانت كل همّها هو يكون بخير، حتى وهو بيمشي من الدنيا”.

وأردفت: “واللي عرفها عن قرب، يعرف إنها نفس الطيبة، اللي عمرها ما اتأخرت، ولا تراجعت عن وقفة، ولا بخلت بحنية.. هي الحُب اللي مابيطلبش حاجة… والجدعنة اللي بتظهر وقت الجد… والمخلصة بجد، من غير ما تتكلم”.

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