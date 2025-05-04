الأحد 04 مايو 2025
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ثقافة وفنون

ابحث عن الصعايدة، الفنون التشكيلية تفتتح المعرض الـ45 لفناني اللقطة الواحدة

معرض من الجنوب، فيتو
معرض من الجنوب، فيتو

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن افتتاح معرض جماعي تحت عنوان "من الجنوب"، ليكون ذلك المعرض الجماعي الـ46 لفناني اللقطة الواحدة بمبادرة "ابحث عن الصعايدة" للفنانيين التشكيليين.

ومن المقرر ان يفتتح المعرض غدًا الأثنين الموافق 5 مايو في تمام الساعة ال7 مساءً بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، وذلك على ان يستمر المعرض حتى 15 مايو الجاري

ابحث عن الصعايدة

وأوضح الفنان عبد العزيز الجندي ان سر اختيار موضوع "البحث عن الصعايدة"، هو انه لطالما تم البحث عنهم في  في القاهرة فيما يعرف بمقاهي الصعايدة، ولكن لم يتم العثور عليهم يجلسون فيها أو كانوا منتكرين في ثوبهم القاهري، لذلك كان البديل هو البحث عنهم في الصعيد نفسه للتعرف على أهل الصعيد الذي قد يكون البعض قد نسيهم وملامحهم وطعامهم وملابسهم.

الفنانون المشاركون بمعرض "من الجنوب"

ويشارك في معرض “من الجنوب” كلًا من: عبير رمزي، وفاطمة عبد الفتاح، وفرح الجندي، وفرح محسن، ومصطفى غنيم، ومروة أشرف، وآيات عبد الرءوف، وآيات محي الدين، وأسماء أبو جبل، وأمال عاطف، إيناس عشماوي، رحاب حنفي، رضا فتحي محمد، رضوى محمد، سارة رأفت، سارة مجدي محمود، سالى نبيل، سميرة عبد الباري، شيرين مامون، عايدة أبو ريا، مريم محمد فوزي، ندى عمرو، هبه أسامة، هبه محمود سعد، هنا هانيء النهرى، وئام الرشيدي، ياسمين سليمان، يحيى حسن، عبد العزيز الجندي.

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قطاع الفنون التشكيلية متحف أحمد شوقي ابحث عن الصعايدة الفنان عبد العزيز الجندي الدكتور وليد قانوش
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