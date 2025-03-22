مدحت صالح يختتم سهرات دار الأوبرا الرمضانية (صور)

اختتم النجم مدحت صالح فعاليات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، خلال شهر رمضان المبارك مساء أمس على المسرح الكبير.

مدحت صالح يختتم سهرات دار الأوبرا الرمضانية (1) مدحت صالح يختتم سهرات دار الأوبرا الرمضانية (2) مدحت صالح يختتم سهرات دار الأوبرا الرمضانية (3) مدحت صالح يختتم سهرات دار الأوبرا الرمضانية (4) مدحت صالح يختتم سهرات دار الأوبرا الرمضانية (5) مدحت صالح يختتم سهرات دار الأوبرا الرمضانية (6) مدحت صالح يختتم سهرات دار الأوبرا الرمضانية (7)

وقدم الفنان مدحت صالح وبمشاركة عازف البيانو والموزع الموسيقي عمرو سليم ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، نخبة من أعماله الشهيرة إلى جانب مختارات من مؤلفات التراث التى اشتهر بأدائها منها زي ما هي حبها، السهرة تحلى، بحبك كل ما تطلع شمس، أنا مش بعيد، يتقال، محبتك جنون، شبكوا إيديكوا، حبيبى يا عاشق، باسم الحب، بحلم على قدى، وعدى، أنت الحب، المليونيرات، شوف يا قلبي، أى دمعة حزن لا وإبن مصر وغيرها.

مدحت صالح يختتم سهرات دار الأوبرا الرمضانية (8) مدحت صالح يختتم سهرات دار الأوبرا الرمضانية (9) مدحت صالح يختتم سهرات دار الأوبرا الرمضانية (10) مدحت صالح يختتم سهرات دار الأوبرا الرمضانية (11) مدحت صالح يختتم سهرات دار الأوبرا الرمضانية (12) مدحت صالح يختتم سهرات دار الأوبرا الرمضانية (13) مدحت صالح يختتم سهرات دار الأوبرا الرمضانية (14) مدحت صالح يختتم سهرات دار الأوبرا الرمضانية (15) مدحت صالح يختتم سهرات دار الأوبرا الرمضانية (16) مدحت صالح يختتم سهرات دار الأوبرا الرمضانية (17) مدحت صالح يختتم سهرات دار الأوبرا الرمضانية (18) مدحت صالح يختتم سهرات دار الأوبرا الرمضانية (19)

وكان برنامج دار الأوبرا المصرية خلال شهر رمضان المعظم قد تضمن مجموعة مميزة من العروض المتنوعة إلى جانب ليالٍ عربية وإسلامية أُقيمت بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وعدد من السفارات في مصر بهدف إثراء المشهد الإبداعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.