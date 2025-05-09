الجمعة 09 مايو 2025
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ثقافة وفنون

حسين الجسمي يرزق بمولود جديد

حسين الجسمي، فيتو
حسين الجسمي، فيتو

رزق المطرب  حسين الجسمي بمولود جديد، وأعلن ذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب حسين الجسمي عبر حسابه الرسمي: “اللهم اجعله قرة عين لنا، ‏وأنبته نباتًا حسنًا، وبارك فيه واحفظه بعينك التي لا تنام، ‏وارزق كل قلبٍ مشتاق نعمة الأبوة والأمومة.”

وأكد المطرب في فيديو أن اسم صغيره حديث الولادة هو “زايد بن حسين الجسمي”.

أغنية فستانك الأبيض

 نجح الفنان حسين الجسمي، في تصدر تريند اليوتيوب من جديد، وذلك بأغنية “فستانك الأبيض”، التى وصلت لـ 12 مليون مشاهدة، عبر طرحها عبر القناة الرسمية على اليوتيوب.

أغنية فستانك الأبيض، هي مفاجأة المنتج هشام جمال لعروسته ليلي زاهر خلال حفل زفافهما، وتسببت فى بكاء ليلي زاهر خلال الحفل.

أغنية فستانك الأبيض من كلمات أمير طعيمة وتوزيع مادي وألحان هشام جمال، وقام هشام جمال بغنائها لعروسه ليلى زاهر فور تسلمها من والدها الفنان أحمد زاهر، وتصدرت تريند مؤشر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

كلمات أغنية فستانك الأبيض لحسين الجسمي

 وتقول كلمات أغنية فستانك الأبيض: «خطوة ورا خطوة بنمشيها، دي اللحظة اللي أنا مستنيها.. والأرض اللي بتمشي فوقيها مفيش قدك يا حبيبتي عليها.. خطوة ورا خطوة بقرب لك.. جايلك عشان أفرح قلبك.. وعمري اللي كان قبل ما قابلك مش بحسب أيامه».

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حسين الجسمى زايد بن حسين الجسمي مولود جديد

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