"الكتاب العرب" يدين الغارات الجوية الإسرائيلية - الأمريكية علي اليمن

أكد الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب أن استمرارا المخططات الاستعمارية يعيد إلى الأذهان أبشع الجرائم على مر العصور وأشد توجهاتها انحطاطا وبربرية، وأوغلها تفردا وابتعادا عن كل المواثيق والشرائع الدولية التي اتفقت عليها المواثيق الدولية، وأقرتها الأمم المتحدة على مر العقود، مشددًا على إدانته المطلقة للغارات الوحشية، الإسرائيلية - الأمريكية المشتركة التي قامت بها منذ قليل أكثر من 30 طائرة حربية إسرائيلية شاركت بضرب المدنيين في منطقة الحديدة بدولة اليمن الشقيق، إضافة إلى ضرب مواقع متفرقة في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي عمران والحديدة.

وشدد الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، الدكتور علاء عبد الهادي، أن هذا العدوان المشترك الغاشم على اليمن الشقيق، والذي نفذته طائرات أمريكية وإسرائيلية مستهدفة مواقع إستراتيجية، ومدنية، أسفرت عن استشهاد العشرات من أبناء الشعب اليمني الشقيق، فضلا عما سببه هذا الغشم النازي والعنصري الجديد من تدمير للبنية التحتية لدولة عربية عزيزة ومناضلة وشقيقة.

موضحًا أن هذا العدوان يؤكد سقوط قناع آخر عن الوجه الحقيقي القبيح للتحالف الصهيوني - الأمريكي ويمثل تأكيدا جديدا لوحشية هذا التوجه الاستعماري واستهتارًا بحرمة دولة عربية شقيقة ذات سيادة، وعضو بالأمم المتحدة.

وحذر الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، ان العربدة الإسرائيلية واعتدائها السافر علي بعض الدول الشقيقة، يضع المنطقة كلها في حالة تصعيد متسارع يدفع بالقوى الإقليمية كافة إلى حافة الانهيار والحرب، بعد تضاؤل أي فرصة للسلام وحقن الدماء العربية إلا من خلال المواجهة المباشرة على الأصعدة كافة، وفي هذا ما يؤكد خطورة المغامرة الصهيونية الأمريكية التي يمكن أن تجر المنطقة كلها إلي فقدان توازنها لعقود قادمة طويلة.

وقال عبد الهادي: إن هذا التصعيد الخطير يؤذن بمرحلة ‏شديدة الخطورة، بل إنه يمثل طرائق استعمارية جديدة، تضاف إلى قائمة الجرائم الوحشية التي قام بها الغرب الاستعماري من الحروب الصليبية، حتى آخر مجريات الصراع العربي في تحرير أرضه ومقدراته من النقيض الصهيوني وأعوانه، وفي مقدمة ذلك ما تتعرض له غزة وسوريا واليمن الآن.

وأكد عبد الهادي الوقوف مجددا مع ثقافة المقاومة ومع صمود الشعب العربي في فلسطين ولبنان وسوريا اليمن وفي الأراضي العربية كافة.

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