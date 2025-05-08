الخميس 08 مايو 2025
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ثقافة وفنون

نانسي عجرم وماجدة الرومي يساندان كارول سماحة في عزاء زوجها وليد مصطفى (فيديو)

عزاء زوج كارول سماحة،
عزاء زوج كارول سماحة، فيتو

عزاء كارول سماحة ،حرص عدد كبير من نجوم لبنان علي مساندة الفنانة كارول سماحة في شدتها، بحضورهم العزاء الثاني لزوجها الراحل المنتج وليد مصطفي، الذي رحل عن عالمنا فجر السبت الماضي بعد صراع مع المرض 

عزاء زوج كارول سماحة 

ووصل منذ قليل الفنانة نانسي عجرم والفنان راغب علامة وماجدة الرومي إلي العزاء الثاني للمنتج وليد مصطفي، بعد إقامة العزاء الاول في مسجد الشرطة يوم الإثنين الماضي

 وفاة المنتج ورجل الأعمال وليد مصطفى

وتوفي صباح السبت، الماضي رجل الأعمال وليد مصطفى، زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن عمر يناهز 53 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

في السنوات الأخيرة، بات ظهور الراحل وليد مصطفى قليلا، إلا أن زوجته كارول سماحة كانت تنشر بين الحين والآخر صورا تجمعها بزوجها وابنتهما تالا.

 

وقدم عدد من مشاهير الفن والإعلام في الوطن العربي تعازيهم للفنانة اللبنانية كارول سماحةفي وفاة زوجها وليد مصطفى.

 

 

حيث عبروا عن مواساتهم العميقة وتعازيهم الحارة للفنانة في هذا المصاب الأليم، وقد عجت منصات التواصل الاجتماعي بمنشورات وتعليقات التعزية والدعاء، حيث عبر كثير من الفنانين والمشاهير عن دعمهم الكبير لكارول، مشيدين بمكانة الراحل الإنسانية والمهنية.

 

 

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