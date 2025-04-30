أخبار مصر: عاصفة خطرة تضرب محافظات مصر، زيادة أسعار كوكاكولا وشويبس، زيزو يفاجئ الزمالك، حرب وشيكة بين الهند وباكستان

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

زيادة أسعار كوكاكولا وشويبس، وقائمة بالسعر الجديد والتطبيق خلال 24 ساعة

زيادة جديدة تطبقها شركة كوكاكولا مصر على عدد من منتجاتها، إذ أرسلت قائمة جديدة للتجار والموردين، تتضمن تغيير أسعار عبوات كوكاكولا وشويبس زجاج، وفقًا لما أعلنه حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية.

الوضع خطير واحذروا، بيان عاجل من الأرصاد لكشف اتجاه العاصفة وما يحدث خلال ساعات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا عاجلًا بتطورات الأوضاع بعد وصول العاصفة الترابية مصر نتيجة تأثير المنخفض الخماسيني.

بـ 3 تهم منها الترويع، محامي زيزو يتقدم بشكوى جديدة ضد الزمالك في اتحاد الكرة (مستند)

تقدم أشرف عبد العزيز، محامي لاعب الزمالك أحمد مصطفى زيزو، الثلاثاء، بشكوى جديدة في الاتحاد المصري لكرة القدم يتهم فيها مسؤولي نادي الزمالك بترويع اللاعب وتهديده وإهانته، لإجباره على تجديد عقده مع الفريق الأبيض.

بعد التواصل مع الأرصاد، رابطة الأندية تحسم مصير مباراة الأهلي وبتروجيت بسبب العاصفة

كشف طه عزت مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية، أنه تم التواصل مع هيئة الأرصاد الجوية، للاستفسار عن العاصفة الترابية ومدى تأثيرها في مباراتي حرس الحدود وبيراميدز والأهلي وبتروجيت في الدوري المصري.

جليلة المغربية عن علاقتها بتامر حسني: هو أول من اعترف لي بحبه ولما عرفت بزواجه كسرت غرفة الفندق

قالت جليلة المغربية: "كنت معجبة بشخصية تامر حسني في فيلم عمر وسلمى في 2009، وقلت لأصحابي وقتها لو فيه فنان مصري بدي أحبه راح يكون تامر حسني، وقدرت أفوز بقلبه صدفة لإني حياتي كلها صدفة كان فيه صديق مشترك ووقتها كنت دخلت في موضوع الأغاني فقال لي نروح حفلة له، وأقنعني نروح حفلة له بدبي".

والد طفل الخليفة: العامل المتهم بهتك عرض نجلي ليس على قوة المدرسة ومهمته تأدية طلبات المدير

استمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة لأقوال والد طفل الخليفة الذي يبلغ من العمر 8 سنوات، الذي هتك عرضه عامل داخل مدرسة ابتدائية بمنطقة الخليفة.

هل يضحي بمنتخب البرازيل؟ الهلال السعودي يقدم عرضا تاريخيا لـ أنشيلوتي

في مفاجأة تقلب الموازين، تلقى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عرضًا تاريخيًا من نادي الهلال السعودي.

السكك الحديدية تخفض سرعة القطارات اليوم بسبب العاصفة الترابية والأمطار الرعدية

قررت الهيئة القومية للسكك الحديد تخفيض سرعة القطارات اليوم الأربعاء بسبب توقعات سوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية.

محافظ الغربية يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العاصفة الترابية ويوجه نصائح للمواطنين

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة موجة الطقس السيئ اليوم الأربعاء، وفقًا لما ورد في تقارير هيئة الأرصاد الجوية، التي تشير إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات الجمهورية.

بريطانيا تعلن تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع أمريكا ضد الحوثيين في اليمن

قالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها يوم الأربعاء إن قوات بريطانية وأمريكية شاركت في عملية عسكرية مشتركة في اليمن.

بعد تحذيرات الأرصاد، كيفية حماية مرضى الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية؟

وجهت وزارة الصحة عددا من النصائح لمرضي الجيوب الأنفية للحماية من العواصف الترابية التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية.

انخفاض الصويا والردة وارتفاع الذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق

شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف اليوم ومشتقاتها.

ترامب عن بايدن: كان ينام على الشاطئ وأمام الكاميرات بينما الصراع مشتعل في أوكرانيا ومساعدوه أغبياء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: " كنا نخسر 5 مليارات دولار يوميًّا والآن نجني الأموال، والعالم يتهافت علينا من أجل إبرام اتفاقات اقتصادية".

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة برشلونة ضد إنتر ميلان

تجري اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز وذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ونصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، ودور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

مصرع 15 شخصا في حريق فندق بمدينة كولكاتا الهندية (فيديو وصور)

لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم في حريق في أحد فنادق مدينة كولكاتا الهندية.

ريهام عبد الغفور: انهرت نفسيا بعد تجربة البوتكس وما كنتش قادرة أشوف نفسي في المرايا (فيديو)

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور، تجربتها مع البوتكس، مؤكدة: "انهرت نفسيًّا ما كنتش قادرة أبص على شكلي في المرايا".

مؤامرة مكتملة الأركان ولن نصمت، بيان ناري من غزل المحلة بشأن مباراة إنبي

أصدرت شركة غزل المحلة لكرة القدم بيانًا رسميًّا عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن مباراة الفريق أمام إنبي والتي جمعت بينهم في بطولة الدوري الممتاز.

كانوا مدعوين إلى حفل زفاف، ارتفاع عدد حالات التسمم الجماعي في المنيا لـ35 شخصا

ارتفع عدد حالات التسمم في المنيا إلى أكثر من 35 شخصًا بعد تناولهم وجبة طعام فاسدة في إحدى قرى مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، وذلك أثناء احتفالات حفل زفاف.

رغم العاصفة الترابية، 3 جامعات تعلن انتظام الدراسة بها اليوم

قالت مصادر بجامعة عين شمس وحلوان والقاهرة، إن الدراسة بالجامعات الثلاث مستمرة اليوم الأربعاء رغم الطقس السيئ، موضحة أنه لم تصل أي تعليمات بشأن تعليق الدراسة.

بعد إحالته للجنة الإسكان، 6 إجراءات تنتظر قانون الإيجار القديم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

ترامب: بوتين تخلى عن حلمه بسببي ويريد السلام

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد السلام، وأنه تخلى عن حلمه بالاستيلاء على أوكرانيا.

مصطفى الفقي: عبد الناصر قام بمراجعات لسياساته وأدان نفسه لتصحيح مسار ثورته (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي: "يجب ألا يقع البعض في مقارنة جمال عبد الناصر مع باقي الزعماء لأن هناك اختلافات كبيرة بينهم".

ترامب لـ مفجر فضيحة سينجال: سيتم سحق أوكرانيا قريبا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قناعته بأن أوكرانيا "ستسحق قريبا"، مؤكدًا في مقابلة مع مجلة ذا أتلانتيك أنه يسعى لإنقاذها، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من اتساع نطاق الحرب.

في سن الـ 29 وبشكل مفاجئ، ابنة نجم هوليوود الشهير روبرت دي نيرو تعلن تحولها الجنسي (صور)

بشكل مفاجئ أعلنت آيرين دي نيرو، ابنة نجم هوليوود الشهير روبرت دي نيرو، هويتها كامرأة متحولة جنسيًّا، كاشفة عن الدافع الذي شجعها على "خوض رحلة التحول" وهي في سن الـ29.

اليوم، أولى جلسات محاكمة البلوجر سوزي الأردنية بتهمة نشر أخبار كاذبة

تنظر محكمة الأميرية اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة البلوجر سوزي الأردنية -مخلى سبيلها- لاتهامها بنشر أخبار كاذبة تتعلق بجريمة سرقة تبيّن لاحقًا أنها وهمية.

التعليم: اليوم إجازة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية للمعلمين والطلاب

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا باعتبار اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 إجازة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب لسوء الأحوال الجوية المتوقعة اليوم، ويشمل القرار جميع المعلمين والعاملين بالمدارس.

آخرهم منى زكي، أحمد حلمي يهدي تكريمه بمهرجان مالمو إلى 4 نساء (فيديو)

وسط تصفيق حار أعرب الفنان أحمد حلمي عن سعادته الكبيرة بتكريمه في مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الخامسة عشرة، مؤكدًا أن هذا التكريم يمثل تقديرًا لأعماله الفنية وليس لشخصه فقط.

باكستان: لدينا معلومات بأن الهند ستشن هجوما خلال 24 إلى 36 ساعة

قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار: إن بلاده لديها معلومات استخبارية موثوقة تفيد بأن الهند ستشن هجومًا خلال 24 إلى 36 ساعة.

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