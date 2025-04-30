والد طفل الخليفة: العامل المتهم بهتك عرض نجلي ليس على قوة المدرسة ومهمته تأدية طلبات المدير

استمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة لأقوال والد طفل الخليفة الذي يبلغ من العمر 8 سنوات، الذي هتك عرضه عامل داخل مدرسة ابتدائية بمنطقة الخليفة.

والد طفل الخليفة يكشف تفاصيل جديدة فى هتك عرض نجله داخل المدرسة بالخليفة



وقال والد طفل الخليفه، إنه تفاجأ أن العامل المتهم بهتك عرض طفله غير مقيد ضمن العاملين بالمدرسة ليس له أى صفة قانونية داخل المدرسة.

وأضاف والد طفل الخليفة، أن العامل غير مقيد بجدول الموظفين في المدرسة، وأن عمله داخل المدرسة مختصر فى تأدية طلبات مدير المدرسة.

وأكد والد طفل الخليفة، أن المتهم هتك عرض ابنه أكثر من مرة وهدده لو أخبر أحدا عما حصل بينهما فسوف يقتله.

هتك عرض طفل على يد عامل داخل مدرسة بالخليفة



تلقى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من والد طفل يبلغ من العمر 8 سنوات يفيد بتعرض نجله بإحدى المدارس الابتدائية بدائرة القسم لهتك عرضه على يد عامل بالمدرسة وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 4531 لسنة 2025.

وشكل رجال المباحث فريق بحث وتحري لكشف ملابسات البلاغ، وتبين من صحته.

القبض على عامل بهتك عرض طفل الخليفة



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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