الأربعاء 30 أبريل 2025
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حوادث

اليوم، أولى جلسات محاكمة البلوجر سوزي الأردنية بتهمة نشر أخبار كاذبة

البلوجر سوزي الأردنية،
البلوجر سوزي الأردنية، فيتو

تنظر محكمة الأميرية  اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة البلوجر سوزي الأردنية -مخلى سبيلها- لاتهامها بنشر أخبار كاذبة تتعلق بجريمة سرقة تبيّن لاحقًا أنها وهمية.

 

القبض على سوزي الأردنية

وكانت قوات الأمن بالقاهرة ألقت القبض على سوزي الأردنية بتهمة نشر أخبار كاذبة متعلقة بسرقة وهمية تعرضت لها شقيقتها من ذوي الاحتياجات.

وكانت الأجهزة رصدت نشر سوزي الأردنية مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت فيه أن شقيقتها، من ذوي الاحتياجات الخاصة، تعرضتْ لسرقة هاتفها المحمول.

 

وبالفحص تبين أن المتهمة صديقة المجني عليها، وأن سوزي الأردنية اختلقت واقعة السرقة لزيادة المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت معلومات مغلوطة تهدد السلم العام وتثير البلبلة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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