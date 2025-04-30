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أخبار مصر

السكك الحديدية تخفض سرعة القطارات اليوم بسبب العاصفة الترابية والأمطار الرعدية

قطار، فيتو
قطار، فيتو
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قررت الهيئة القومية للسكك الحديد تخفيض سرعة القطارات اليوم الأربعاء بسبب توقعات سوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية. 

وشددت الهيئة على قائدي القطارات التزام أقصى درجات الأمان مؤكدة تقليل السرعة من 120 كيلو في الساعة إلى 60 كيلو في الساعة تنخفض إلى 40 كيلو في الساعة في مداخل المدن والقرى وقت شدة الرياح الأتربة. 

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،  المحافظين برفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة التأثيرات المحتملة للحالة الجوية المتوقعة.

يأتى ذلك في إطار تقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وتقلبات في الطقس على مختلف محافظات الجمهورية اليوم الأربعاء وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المحافظات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية ضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظة ومراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتأكيد على أهمية مراجعة جاهزية معدات الإغاثة والطوارئ والتأكد من توافرها بكميات مناسبة.

 

كما وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة التنسيق مع شركات المياه والكهرباء والصرف الصحي للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو أعطال قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية، وإزالة أي معوقات من مخرات السيول والمصارف قبل بدء موجة الطقس.

 

كما شددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التنبيه على الجهات المعنية بمتابعة أعمدة الإنارة واللافتات ولوحات الإعلانات التي قد تتأثر بشدة الرياح، ومناشدة المواطنين بعدم التواجد في أماكن الأشجار أو أعمدة الإنارة أو اللوحات المعدنية وقت الرياح الشديدة وسوء الطقس وتقليل الحركة على الطرق قدر الإمكان.

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