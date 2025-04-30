الأربعاء 30 أبريل 2025
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة برشلونة ضد إنتر ميلان

برشلونة الإسباني،
برشلونة الإسباني، فيتو

تجري اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز وذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ونصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، ودور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

 

الدوري المصري الممتاز

حرس الحدود ضد بيراميدز - الساعة 5 مساءً - قناة أون سبورت 1.

بتروجيت ضد الأهلي - الساعة 8 مساءً - قناة أون سبورت 2.

الأهلي يواجه بتروجيت، فيتو
الأهلي يواجه بتروجيت، فيتو

دوري أبطال أوروبا

برشلونة ضد إنتر ميلان - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 1HD.

 

دوري أبطال آسيا للنخبة

النصر السعودي ضد كاواساكي الياباني - الساعة 7:30 مساءً - قناة Bein Sports AFC.

 

أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة

جنوب إفريقيا ضد تنزانيا - الساعة 6 مساءً - قناة beIN SPORTS 6 HD.

مصر ضد سيراليون - الساعة 9 مساءً - قناة beIN SPORTS 6 HD.

 

دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين”

القناة ضد بروكسي - الساعة 4:30 مساءً.

بلدية المحلة ضد لافيينا إف سي - الساعة 4:30 مساءً.

 ديروط ضد راية الرياضي - الساعة 4:30 مساءً.

بترول أسيوط ضد أبو قير للأسمدة - الساعة 4:30 مساءً.

أسوان ضد المنصورة - الساعة 4:30 مساءً.

المصرية للاتصالات ضد السكة الحديد مودرن - الساعة 4:30 مساءً.

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الدورى المصرى الممتاز بتروجيت ضد الأهلي حرس الحدود ضد بيراميدز دوري ابطال اوروبا برشلونة ضد إنتر ميلان النصر السعودي مواعيد مباريات اليوم

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