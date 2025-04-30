مؤامرة مكتملة الأركان ولن نصمت، بيان ناري من غزل المحلة بشأن مباراة إنبي

أصدرت شركة غزل المحلة لكرة القدم بيانًا رسميًّا عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن مباراة الفريق أمام إنبي والتي جمعت بينهم في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء بيان المحلة كالتالي: يعرب مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم عن استنكاره الشديد وإدانته الكاملة لما تعرض له الفريق من مؤامرة مكتملة الأركان خلال مباراة نادي إنبي الأخيرة، والتي تجاوزت كل حدود العدالة والروح الرياضية وأساءت إلى نزاهة المسابقة.

وواصل " لقد بدأت المؤامرة مبكرًا بقرار نقل المباراة من ملعبها الأصلي (ستاد المقاولون العرب) إلى ستاد بتروسبورت، في محاولة مكشوفة لإقصاء الجماهير عن دعم فريقها، مرورًا بتجاهل اعتراضات النادي الرسمية، وانتهاءً بفضيحة إسناد إدارة اللقاء إلى حكم كان موقوفًا، في سابقة غير مقبولة تضرب مصداقية المسابقة في الصميم.

وأضاف: " شهدت المباراة تحكيمًا منحازًا منذ البداية وقرارات فادحة أسهمت بشكل مباشر في التأثير على مجريات اللقاء ونتيجته، من احتساب ركلة جزاء وهمية قبل أن يتدخل حكم تقنية الفيديو (VAR) لإلغائها، مرورًا بترصد واضح ضد مجلس إدارة النادي الحاضر في المدرجات، وصولًا إلى إيقاف المباراة وطرد نائب رئيس مجلس الإدارة في مشهد غير مسبوق.

وزاد" إن تصرفات حكم المباراة أكدت بما لا يدع مجالًا للشك صحة ما أثير من تحفظات حول تعيينه لإدارة اللقاء رغم عودته حديثًا من الإيقاف، وهو ما يطرح تساؤلات خطيرة حول دوافع القرار وتوقيته.

وأكمل: “بناءً عليه، يؤكد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم”.

- أن ما حدث يمثل استهدافًا مباشرًا للنادي وجماهيره، وكشفًا واضحًا عن خلل جسيم في إدارة المنظومة الكروية في مصر.

- أن النادي يحتفظ بكامل حقوقه القانونية في التصعيد واتخاذ كل الإجراءات اللازمة أمام جميع الجهات المختصة.

- أن النادي يطالب بفتح تحقيق فوري وشفاف في كافة ملابسات نقل المباراة وتعيين طاقم التحكيم، مع محاسبة جميع الأطراف المتورطة في هذا العبث بمصير المسابقة وعدالتها.

ويجدد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم تأكيده على أنه لن يصمت أمام هذه المهزلة، وسيواصل الدفاع عن تاريخه، وجماهيره، وقيم المنافسة الشريفة بكل السبل القانونية والمؤسسية المتاحة.

غزل المحلة يخسر من إنبي

حقق فريق إنبي فوزا صعبا أمام ضيفه غزل المحلة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعة الهبوط ببطولة الدورى المصري الممتاز.

أحرز هدف الفوز لإنبي اللاعب أحمد أمين أوفا في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

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