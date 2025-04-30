كانوا مدعوين إلى حفل زفاف، ارتفاع عدد حالات التسمم الجماعي في المنيا لـ35 شخصا

ارتفع عدد حالات التسمم في المنيا إلى أكثر من 35 شخصًا بعد تناولهم وجبة طعام فاسدة في إحدى قرى مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، وذلك أثناء احتفالات حفل زفاف.

إصابة 35 شخصًا من أهالي فقادة بالتسمم الغذائي خلال حفل زفاف في المنيا

أفادت التقارير بأن غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا عن وقوع حالات تسمم بين أهالي قرية فقادة، وعلى الفور، توجهت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، حيث تم التأكد من إصابة المصابين بالتسمم نتيجة تناولهم الطعام الملوث.

تسمم غذائي خلال حفل زفاف في المنيا

تم نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للبدء في تحقيقاتها.

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