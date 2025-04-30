الأربعاء 30 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

كانوا مدعوين إلى حفل زفاف، ارتفاع عدد حالات التسمم الجماعي في المنيا لـ35 شخصا

ارتفاع عدد حالات
ارتفاع عدد حالات التسمم الجماعي في المنيا، فيتو

ارتفع عدد حالات التسمم في المنيا إلى أكثر من 35 شخصًا بعد تناولهم وجبة طعام فاسدة في إحدى قرى مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، وذلك أثناء احتفالات حفل زفاف.

 

إصابة 35 شخصًا من أهالي فقادة بالتسمم الغذائي خلال حفل زفاف في المنيا

أفادت التقارير بأن غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا عن وقوع حالات تسمم بين أهالي قرية فقادة، وعلى الفور، توجهت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، حيث تم التأكد من إصابة المصابين بالتسمم نتيجة تناولهم الطعام الملوث.

 

تسمم  غذائي خلال حفل زفاف في المنيا

تم نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للبدء في تحقيقاتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تسمم غذائي خلال حفل زفاف في المنيا إصابة 35 شخص ا من أهالي فقادة بالتسمم الغذائي حفل زفاف في المنيا المنيا

مواد متعلقة

خلال ساعات العاصفة تصل إلى المنيا، تنبيه هام من مديرية الطرق والنقل

صحة المنيا تعلن رفع درجات الاستعداد تحسبا لـ التقلبات الجوية

تعليق الدراسة بجامعتي المنيا والمنيا الأهلية غدا بسبب سوء حالة الطقس

محافظ المنيا يوجه بتكثيف حملات المرور للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بدائري المنيا

السيطرة على حريق في مزرعة قمح بالمنيا نتيجة اشتعال محول كهربائي

نقابة إسكان المنيا تكرم المحالين لسن المعاش

انهيار جزئي لمنزل في المنيا
ads

الأكثر قراءة

بعد التواصل مع الأرصاد، رابطة الأندية تحسم مصير مباراة الأهلي وبتروجيت بسبب العاصفة

زيادة أسعار كوكاكولا وشويبس، وقائمة بالسعر الجديد والتطبيق خلال 24 ساعة

رغم العاصفة الترابية، 3 جامعات تعلن انتظام الدراسة بها اليوم

13 جامعة تعلن تعليق الدراسة بها غدا الأربعاء بسبب العاصفة الترابية

مؤامرة مكتملة الأركان ولن نصمت، بيان ناري من غزل المحلة بشأن مباراة إنبي

حالة الطقس اليوم الأربعاء، ارتفاع كبير في درجات الحرارة وعاصفة ترابية تضرب البلاد

ارتفاع طن النترات العادي إلى 1185 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم الأربعاء في الأسواق

ترامب لـ مفجر فضيحة سينجال: سيتم سحق أوكرانيا قريبا

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 2025/4/29

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في الأسواق

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

هؤلاء ممنوعون من مغادرة المنزل في العاصفة الترابية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 30 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 30 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية