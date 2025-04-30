ترامب عن بايدن: كان ينام على الشاطئ وأمام الكاميرات بينما الصراع مشتعل في أوكرانيا ومساعدوه أغبياء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: " كنا نخسر 5 مليارات دولار يوميًّا والآن نجني الأموال، والعالم يتهافت علينا من أجل إبرام اتفاقات اقتصادية".



وأضاف في كلمته خلال الاحتفال بمرور 100 يوم على توليه السلطة: إن إدارته ستعمل على إعادة صناعة السيارات إلى ميشيجن الأمريكية، مشيرًا إلى أنه سيخفض الرسوم على صانعي قطع السيارات في أمريكا.



وأوضح: "شركة إنفيديا ستستثمر 500 مليار دولار في الولايات المتحدة، وسنتوصل إلى اتفاق مع الصين"، مؤكدًا: "استطعنا تحرير رهائن أمريكيين بدون دفع أي فدية، وأن الحوثيين ليسوا في أحسن حال اليوم".



وأكد: "مساعدو بايدن يساريون متطرفون وأغبياء ويتمتعون بالاحتيال والغش في الانتخابات، وإدارته لم تكن لديها الكفاءة لإدارة أمريكا وانسحبنا من الصحة العالمية بسبب الفساد المستشري فيها".



كما سخر ترامب مجدد من الرئيس السابق جو بايدن وقال، إن الصراع في أوكرانيا لم يكن ليسمح له بالنوم على الشاطئ كما كان يفعل سلفه جو بايدن الذي كان يستمتع بإجازاته أمام الكاميرات في خضم الأزمات العالمية.

وقال ترامب خلال تجمع في ولاية ميشيجان، نقلته قنوات تلفزيونية أمريكية: "بايدن كان يذهب إلى الشاطئ ويغفو خلال ثوانٍ، أما أنا لو كنت مكانه لكنت بقيت أتقلب في فراشي، أفكر: كيف نهزم الصين؟ كيف نوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟ بينما هو ينام أمام الكاميرات".

وأضاف: "لم أكن لأتمكن من النوم على الشاطئ كما كان يفعل بايدن".

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