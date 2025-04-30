الوضع خطير واحذروا، بيان عاجل من الأرصاد لكشف اتجاه العاصفة وما يحدث خلال ساعات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا عاجلًا بتطورات الأوضاع بعد وصول العاصفة الترابية مصر نتيجة تأثير المنخفض الخماسيني.

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

وقالت: “بعد أن شهدت أمس واحة سيوة ومناطق من الصحراء الغربية عاصفة ترابية نتيجة تأثير المنخفض الخماسينى من المتوقع اليوم مع تقدم ساعات النهار نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على المناطق الداخلية وشمال البلاد يصاحبه تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق من شمال الصعيد وجنوب وشرق القاهرة الكبرى وسيناء وخليج السويس ومدن القناة”.



وطالبت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بتوخي الحيطة والحذر.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء، 30 أبريل 2025.

حالة الطقس اليوم

وقالت الأرصاد في تحذير يضرب اليوم الأربعاء البلاد منخفض جوي خماسينى يصاحبه نشاط للرياح تصل سرعتها من 40:60 كم / ساعة تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء وقد يصاحبها هبات رياح تصل سرعتها 70:80 كم /ساعة،قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، وقد تصل إلى حد العاصفة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب وشرق القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء.

وأشارت إلى وجود فرص لأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تكون خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

كما يشهد طقس اليوم اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح 50:60كم/ساعة وارتفاع الأمواج من 2:3 متر.

وقدمت هيئة الأرصاد الجوية 4 نصائح للتعامل مع العاصفة الترابية وجاءت كالتالي:

القيادة بهدوء وحذر على الطرق أثناء الأتربة والرمال المثارة.

يرجى الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية والأشجار.

يفضل ارتداء الكمامات أثناء الخروج.

متابعة تحديثات النشرات ويرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

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