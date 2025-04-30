جليلة المغربية عن علاقتها بتامر حسني: هو أول من اعترف لي بحبه ولما عرفت بزواجه كسرت غرفة الفندق

قالت جليلة المغربية: "كنت معجبة بشخصية تامر حسني في فيلم عمر وسلمى في 2009، وقلت لأصحابي وقتها لو فيه فنان مصري بدي أحبه راح يكون تامر حسني، وقدرت أفوز بقلبه صدفة لإني حياتي كلها صدفة كان فيه صديق مشترك ووقتها كنت دخلت في موضوع الأغاني فقال لي نروح حفلة له، وأقنعني نروح حفلة له بدبي".

أول لقاء جمع جليلة المغربية مع تامر حسني

وتابعت خلال لقائها ببرنامج “الفصول الأربعة” المذاع على قناة “الجديد”: "الصديق المقرب ليَّ طلب مني في اليوم التالي من الحفلة نروح نتعشا سوا مع تامر حسني فرحت ولما شوفت تامر قدامي سلمت عليه وصار فيه إعجاب متبادل وقعدنا نحكي لحد 7 الصبح".

أول رسالة من تامر حسني لجليلة المغربية

وأضافت: "تامر حسني أخذ المبادرة وكلمني وبعت لي صباح الخير، ووصل لي رسالة تاني يوم من العشاء، أنا لا أنكر العشرة وشوفت منه حاجات مليحة وحاجة مش كويسة وفي النهاية نصيب".

واستطردت: "تامر حسني عاملني بشكل أكبر من مجرد عشيقة له، والظروف وقتها حكمت إني أكون حبيبة مش زوجة وده النصيب، لإن هو وقتها اتزوج، والموضوع اللي حصل معايا قبل كده استحالة يتكرر اليوم، لإني حلوة وعندي شهرة وجمال ومثقفة".

ذكريات أول قبلة من تامر حسني لـ جليلة المغربي

وعن أول قبلة من تامر حسني لها، علقت: "كانت على خدي بالبحرين، كان عنده حفلة رأس السنة وقتها وعزمني، وهو اللي قال لي بحبك الأول وعيوني وقتها كانوا بيلمعوا وبيطلعوا قلوب حب، والنصيب وراء عدم إتمام ذلك بالخطوبة أو الزواج، ربنا ما كتبش لنا الزواج".

وأشارت: "في ليلة من ليالي مصر الحلوة كنت بجهز حالي اطلع مع تامر حسني على عشاء، وفجأة جاء لي اتصال من صديق مقرب قلب لي حياتي، كان الخبر زواج تامر حسني من بسمة بوسيل، وقتها انكسرت كتير وعشت أصعب فترات حياتي وأتذكر إني كنت بصرخ بأعلى صوتي للصبح، وكسرت الغرفة في الفندق، طبعًا خذلني وأي بنت لو مكاني هتخذل، والخذلان وكسرة القلب كانوا معايا، وشوفت سواد وصار عندي فوبيا من صوت الطيارة والسفر وأي راجل، وفضلت 4 أيام في مصر وبعدها سافرت للإمارات".

اللقاء الأخير بين تامر حسني وجليلة المغربية

وتابعت: "تامر حسني لما رد عليَّ بعد إعلان زواجه، كان وقتها الفجر، وبكينا لما قابلته في السيارة، وقلت له مش هتشوف خلقتي تاني أبدًا، وهو برر الزواج بالنصيب، وآخر كلمة قلتها له أشوفك على خير وكان كل همي أطلع من الحالة اللي أنا فيها، حسيت حالي واقفة في سواد، ما كانش فيه حاجة نقصاني علشان أكون زوجة أنا محترمة وبنت ناس وكل حاجة فيَّ مكتملة، وبيني وبين نفسي سألت كتير ليه بسمة مش جليلة ولما سألت تامر نفس السؤال ما كانش بيرد".

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