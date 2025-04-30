في سن الـ 29 وبشكل مفاجئ، ابنة نجم هوليوود الشهير روبرت دي نيرو تعلن تحولها الجنسي (صور)

بشكل مفاجئ أعلنت آيرين دي نيرو، ابنة نجم هوليوود الشهير روبرت دي نيرو، هويتها كامرأة متحولة جنسيًّا، كاشفة عن الدافع الذي شجعها على "خوض رحلة التحول" وهي في سن الـ29.



تأثير فيلم "ذا ليتل ميرميد"

وفي أول مقابلة لها على الإطلاق، تحدثت آيرين بصراحة إلى مجلة "Them"، وقالت إن فيلم "ذا ليتل ميرميد" من بطولة هالي بيلي عام 2023 كان له تأثير بالغ عليها، موضحة أن نقطة التحول جاءت عندما حجزت أول موعد لها في صالون تجميل للشعر خاص بالنساء السود بعد مشاهدتها الفيلم.

تأثير النساء السود

وأضافت: "أعتقد أن تأثير النساء السود كان كبيرًا فيَّ في هذه الرحلة. التحول إلى هذه الهوية الجديدة، بالتزامن مع شعوري المتزايد بالفخر بكوني سوداء البشرة، يجعلني أشعر بالقرب منهن بطريقة ما".

آيرين، التي ولدت باسم آرون، أوضحت أن كونها امرأة متحولة يعني "الصدق والانفتاح، خاصة في الأماكن العامة مثل وسائل التواصل الاجتماعي"، حيث إن رؤية نساء متحولات أخريات ينجحن "ألهمها للخروج عن صمتها"، مردفة: "قلت لنفسي: ربما لم يفت الأوان بعد. ربما يمكنني أن أبدأ".

وتحدثت أيضًا عن نشأتها بعيدا عن الأضواء رغم شهرة والديها. فوالدها البالغ من العمر 81 عاما، فاز بجائزتي أوسكار من أصل تسعة ترشيحات، وشارك في أكثر من 120 عملًا سينمائيًّا شهيرًا مثل "العراب الجزء الثاني"، "سائق التاكسي"، "الثور الهائج"، و"قابلوا الأهل". أما والدتها، وعمرها 72 عاما، فعملت عارضة أزياء وممثلة.

ورغم تطلعها لدخول عالم التمثيل وعرض الأزياء مثل والدتها، أوضحت آيرين أنها لا ترغب في أن توصف بـ"طفلة نجم" (nepo baby)، مؤكدة أن والديها حرصا على إبعادها عن الأضواء.

وأضافت: "لا يوجد والدان مثاليان، لكنني ممتنة لأنهما اتفقا على إبقائي بعيدة عن الأضواء.. أرادا لي طفولة طبيعية قدر الإمكان".

وتابعت: "لم أكن أظهر بدور ثانوي في أحد أفلام والدي، أو أرافقه إلى الاجتماعات أو العروض الأولى. كان والدي حريصا على أن نسلك طريقنا الخاص. وأتمنى أن أحقق النجاح بجهدي الشخصي".

وفي حديثها عن صعوباتها مع صورة الجسد، قالت آيرين: "لم أكن أندرج تحت مقاييس الجمال النمطية مثل النحافة، أو البشرة البيضاء، أو العضلات، أو المظهر الذكوري. كنت دوما أُنتقد، بأنني كثيرة في شيء ما أو قليلة في آخر: كبيرة جدا، لست نحيفة بما يكفي، لست سمراء بما يكفي، ولا بيضاء بما يكفي، أنثوية جدا، أو لست ذكورية بما يكفي. لم يقل لي أحد: أنت على ما يرام كما أنت".

وأعربت دي نيرو عن أملها في أن تكون قصتها "مصدر إلهام للآخرين للاستمرار في طريقهم"، قائلة: "هناك فرق بين أن تكون مرئيًّا وأن تُرى فعليا. لقد كنت مرئية، لكنني لا أظن أن أحدا رآني حقًّا بعد".

يذكر أن آيرين هي إحدى أبناء دي نيرو السبعة، ولها شقيق توأم يُدعى جوليان. أما إخوتها الآخرون فهم درينا (57 عامًا)، رافائيل (48 عامًا)، إليوت (27 عامًا)، هيلين (13 عامًا)، وجيا (عامان)، وجميعهم من علاقات مختلفة للنجم الشهير.

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