الأربعاء 30 أبريل 2025
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صحة ومرأة

بعد تحذيرات الأرصاد، كيفية حماية مرضى الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية؟

العاصفة الترابية،
العاصفة الترابية، فيتو

وجهت وزارة الصحة عددا من النصائح لمرضي الجيوب الأنفية للحماية من العواصف الترابية التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية. 

 

نصائح لمرضي الجيوب الأنفية للحماية من العواصف الترابية

وأوصت وزارة الصحة بهذه التعليمات منها:

١- غسل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتقليل الإفرازات. 
٢- ⁠التخلص من مسببات التهيج منها التدخين.

 ٣- المنظفات التي تسبب أبخرة.
٤- ⁠شرب كمية كافية من الماء يوميًّا.
٥- ⁠وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم.

 

تحذير عاجل للمواطنين حفاظا على صحتهم

ووجهت وزارة الصحة والسكان، تحذيرًا عاجلًا للمواطنين حفاظًا على صحتهم، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من موجة الطقس السىء والعواصف الترابية التي تشهدها المحافظات اليوم.

 

الفئات الممنوعة من الخروج 

وأكدت وزارة الصحة أن المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بالمشكلات الصحية، مثل مرضى حساسية الصدر، والذين يعانون من ضيق في التنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية، بتجنب الخروج من المنزل في ظل العواصف الترابية، إلا في حالات الضرورة مع تغطية الأنف وارتداء الملابس الثقيلة، وتناول الأدوية في مواعيدها وفقًا لإرشادات الطبيب.

 

ضرورة تغطية الأنف أثناء الخروج من المنازل

وشددت وزارة الصحة على ضرورة تغطية الأنف أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية، تجنبًا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية، وكذلك ضرورة الجلوس في الأماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، لتجنب الشعور بالاختناق.

وشددت على  ضرورة شرب كميات من المياه لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين، مع الحرص على تناول الأطعمة التي تعمل على رفع المناعة، مثل الأطعمة الغنية بفيتامين C وE، والإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام باستخدام الكريمات المرطبة لمنع جفاف وتشققات الجلد.

استعدادات وزارة الصحة لمواجهة العاصفة الترابية في المستشفيات

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وأكدت وزارة الصحة ضرورة غلق نوافذ المنازل جيدًا لمنع دخول الأتربة والغبار إلى الغرف، والاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات، واستخدام المناشف المبللة لسد الفتحات التي يمكن أن يدخل منها الغبار بكثرة.

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