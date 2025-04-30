الأربعاء 30 أبريل 2025
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أخبار مصر

التعليم: اليوم إجازة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية للمعلمين والطلاب

طلاب المدارس، فيتو
طلاب المدارس، فيتو
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أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا باعتبار اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 إجازة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب لسوء الأحوال الجوية المتوقعة اليوم، ويشمل القرار جميع المعلمين والعاملين بالمدارس.

 

تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء 

كما تقرر تأجيل الاختبار الشهري المقرَّر اليوم في بعض المحافظات إلى الأسبوع المقبل، وذلك وفق ظروف كل مديرية تعليمية.

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بدء تأثير المنخفض الجوي الخماسيني على الصحراء الغربية، حيث  تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى الرمال المثارة على مناطق من الصحراء الغربية وواحة سيوة نتيجة دخول المنخفض الجوي الخماسيني حدودنا الجنوبية الغربية.

ويعمل على نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية.

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