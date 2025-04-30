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خارج الحدود

بريطانيا تعلن تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع أمريكا ضد الحوثيين في اليمن

مقاتلات بريطانية،
مقاتلات بريطانية، فيتو

قالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها يوم الأربعاء إن قوات بريطانية وأمريكية شاركت في عملية عسكرية مشتركة في اليمن.

وذكر البيان أن الغارة نُفذت بعد حلول الظلام، عندما قل احتمال وجود مدنيين في المنطقة، مضيفًا أن طائراتها عادت بسلام.

وشاركت بريطانيا في تحالف لحماية خطوط الملاحة من هجمات الحوثيين خلال عام 2024، لكن مؤخرًا كانت الولايات المتحدة تشن هجمات منفردة على مواقع الحوثيين.

وتشن الولايات المتحدة منذ 15 مارس الماضي سلسلة مكثفة من الضربات على أهداف حوثية، بما في ذلك البنية العسكرية التحتية والقادة المشغلين للصواريخ والطائرات بدون طيار.

وخلفت الغارات خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين الذين يتكتمون بشدة على قتلاهم، كما نجحت في خفض الهجمات البحرية على سفن الشحن بنسبة 40%، وفقًا لتقديرات مراقبين.

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وزارة الدفاع البريطانية قوات بريطانية وأمريكي عملية عسكرية مشتركة في اليمن خطوط الملاحة الحوثيين
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