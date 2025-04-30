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أخبار مصر

رغم العاصفة الترابية، 3 جامعات تعلن انتظام الدراسة بها اليوم

طلاب الجامعات، فيتو
طلاب الجامعات، فيتو

قالت مصادر بجامعة عين شمس وحلوان والقاهرة، إن الدراسة بالجامعات الثلاث مستمرة اليوم الأربعاء رغم الطقس السيئ، موضحة أنه لم تصل أي تعليمات بشأن تعليق الدراسة.

 

من جانبه وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الجامعات، بالتنسيق مع  المحافظين، في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل وفق حالة الطقس بكل محافظة.

يأتي قرار الـ 3 جامعات في ظل إعلان 13 جامعة تعليق الدراسة بها اليوم الأربعاء، وهم:

جامعة دمنهور، جامعة القناة،  جامعة المنيا،  جامعة المنيا الأهلية،  جامعة المنصورة،  جامعة بنها،  جامعة بني سويف،  جامعة بني سويف الأهلية،  جامعة بني سويف التكنولوجية،  جامعة الفيوم،  جامعة الزقازيق، جامعة أسيوط،  بالإضافة إلى جامعة الأزهر. 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية بدء تأثير المنخفض الجوي الخماسيني على الصحراء الغربية، حيث  تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى الرمال المثارة على مناطق من الصحراء الغربية وواحة سيوة نتيجة دخول المنخفض الجوي الخماسيني حدودنا الجنوبية الغربية.

ويعمل على نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تؤدي إلى تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية.

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