آخرهم منى زكي، أحمد حلمي يهدي تكريمه بمهرجان مالمو إلى 4 نساء (فيديو)

وسط تصفيق حار أعرب الفنان أحمد حلمي عن سعادته الكبيرة بتكريمه في مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الخامسة عشرة، مؤكدًا أن هذا التكريم يمثل تقديرًا لأعماله الفنية وليس لشخصه فقط.

وقال “حلمي”: التكريم بالنسبة لأي فنان هو أمر عظيم، لأنه لا يُمنح له شخصيًّا بقدر ما يُمنح لأعماله. وعندما يُكرَّم الفنان على أعماله، يشعر بالحافز ليقدم المزيد، ويحرص على أن تكون أعماله المقبلة أقوى وأفضل.

مدينة مالمو

وأضاف حلمي أنه كان من المفترض أن يزور مدينة مالمو قبل سنوات، لكن الظروف لم تسمح.

وتابع: مالمو مدينة جميلة وهادئة، والمهرجان ليس جديدًا، بل يمتلك تاريخًا وخبرة تمتد لخمسة عشر عامًا. وسعيد بوجود مهرجان عربي بهذا المستوى خارج الوطن العربي، فهذا يعكس عمق وتأثير السينما العربية في العالم”.

أربع نساء في حياة أحمد حلمي

حول إهدائه للتكريم، أوضح حلمي أنه يُهديه لكل من كان سببًا في وصوله إلى هذه المرحلة، ثم قال: أحب أن أُهدي هذا التكريم تحديدًا لأربع نساء كان لهنَّ فضل كبير في حياتي بعد الله.

أولًا: والدتي، أطال الله في عمرها، فقد كانت تحتوي مشاعري وتربيني منذ طفولتي على الاحترام والفهم، خاصة أنها كانت تدرس الفلسفة والمنطق وعلم النفس، مما انعكس على طريقة تربيتها لي.

ثانيًا: الإعلامية القديرة سناء منصور، التي كان لها فضل كبير في بداياتي، ودعمتني في معرفة ذاتي، وشق طريقي.

ثالثًا: الدكتورة سميرة محسن، أستاذتي في معهد الفنون المسرحية، قسم التمثيل، التي تعلمت منها الكثير.

وأخيرًا: أهدِي هذا التكريم لزوجتي الحبيبة منى زكي، التي كانت دومًا سندًا حقيقيًا لي، ووقفت بجانبي كثيرًا في مشواري الفني والحياتي.

شهد حفل افتتاح الدورة الـ15 من مهرجان مالمو للسينما العربية، وصلة تصفيق حار أثناء تكريم النجم أحمد حلمي في حفل الافتتاح بمدينة مالمو بالسويد، حيث سلمه التكريم المخرج محمد قبلاوي رئيس المهرجان وسط حضور كبير لصناع السينما العربية.

ويشهد الحفل حضور مريم شريف، بطلة فيلم سنو وايت وصبري فواز، أحمد فتحي، المخرج كريم الشناوى، السيناريست هيثم دبور، خالد عبد الجليل السيناريست سيد فؤاد.

ونشر برنامج "et بالعربي" عبر موقع "انستجرام" مقطع فيديو للحظات التكريم، الذي شهدت تسليم المخرج محمد قبلاوي رئيس المهرجان جائزة لـ أحمد حلمي وسط تصفيق حار من الجمهور.

تأسس مهرجان مالمو للسينما العربية عام 2011، وسرعان ما أخذ خطوات حثيثة ليصبح نافذة مهمة تُطل على الواقع الاجتماعي والسياسي في العالم العربي. وبفضل موقعه في السويد، التي تحتضن فسيفساء من الثقافات المتنوعة والمتناغمة، يضطلع المهرجان بدور محوري في إطلاق حوارات بنّاءة تثري نقاشات الجمهور والمتخصصين على حد سواء. انطلاقًا من إيمان المهرجان بقوة الفيلم كلغة بصرية عالمية قادرة على تجسيد البعد الإنساني بكل أطيافه، يسعى جاهدًا لبناء جسور تواصل بين هذه الثقافات المختلفة.

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