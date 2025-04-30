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رياضة

بعد التواصل مع الأرصاد، رابطة الأندية تحسم مصير مباراة الأهلي وبتروجيت بسبب العاصفة

الأهلي وبتروجيت،
الأهلي وبتروجيت، فيتو

رابطة الأندية، كشف طه عزت مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية، أنه تم التواصل مع هيئة الأرصاد الجوية، للاستفسار عن العاصفة الترابية ومدى تأثيرها في مباراتي حرس الحدود وبيراميدز والأهلي وبتروجيت في الدوري المصري.

 

ذروة العاصفة وموعد مباراة الأهلي وبتروجيت

وأضاف طه عزت في تصريحات تليفزيونية:"هيئة الأرصاد الجوية أبلغتنا أن ذروة العاصفة ستكون الساعة ١٢ أو الواحدة ظهرًا وهو ما لا يؤثر بالسلب في مباراة حرس الحدود وبيراميدز".

 

أي تحذيرات جوية سنعلن عنها

وتابع مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية: "اتفقنا على التواصل مع هيئة الأرصاد الجوية، لمتابعة آخر التطورات الخاصة بالعاصفة الترابية وهل ستؤثر بالسلب في مباراة الأهلي وبتروجيت أم لا؟

واختتم: "حتى الآن المباراة في موعدها وإذا وصلت إلينا أي تحذيرات جوية تهدد إقامة اللقاء سنعلن عنها".

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موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقناة الناقلة

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