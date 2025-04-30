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خارج الحدود

ترامب لـ مفجر فضيحة سينجال: سيتم سحق أوكرانيا قريبا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قناعته بأن أوكرانيا "ستسحق قريبا"، مؤكدًا في مقابلة مع مجلة ذا أتلانتيك أنه يسعى لإنقاذها، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من اتساع نطاق الحرب.

وقال ترامب: "أعتقد أنني أنقذ هذا البلد... هذا البلد سيسحق قريبا... لنكن صريحين"، في إشارة إلى أوكرانيا.

وفي معرض حديثه عن دعمه السابق لكييف، أشار ترامب إلى أنه خلال ولايته الرئاسية الأولى "منح" أوكرانيا صواريخ جافلين المضادة للدبابات، لكنه امتنع عن تقديم وعود بتزويدها بمزيد من الأسلحة حال أعيد انتخابه، مؤكدا أن الدعم لا يجب أن يكون بالضرورة عبر الأسلحة التقليدية.

وأضاف: "ليست بالضرورة أن تكون أسلحة نارية. قد تكون عقوبات، أو أدوات مالية، أو وسائل ضغط أخرى. هناك أنواع مختلفة من الأسلحة".

ورأى ترامب أن النزاع في أوكرانيا لا يشكل تهديدًا مباشرًا على حياة الأمريكيين في الوقت الراهن، لكنه حذر من إمكانية تصاعده إلى حرب عالمية ثالثة.

وقال: "لو استمرت إدارة بايدن لمدة عام إضافي، لكان العالم على شفا حرب عالمية ثالثة... هذا لن يحدث الآن".

وكان ترامب قد أطلق تصريحات مشابهة في فبراير الماضي، محذرا من تداعيات استمرار الصراع، كما اتهم فلاديمير زيلينسكي خلال اجتماع سابق بـ"مغازلة الحرب العالمية الثالثة".

وأعلن الكرملين في وقت سابق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب خلال لقائه مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف عن استعداد موسكو للانخراط في مفاوضات مع كييف دون شروط مسبقة، في خطوة قد تفتح نافذة للحوار السياسي بعد أكثر من عامين على اندلاع الحرب.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كييف فلاديمير بوتين

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