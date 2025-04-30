ريهام عبد الغفور: انهرت نفسيا بعد تجربة البوتكس وما كنتش قادرة أشوف نفسي في المرايا (فيديو)

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور، تجربتها مع البوتكس، مؤكدة: "انهرت نفسيًّا ما كنتش قادرة أبص على شكلي في المرايا".

وقالت ريهام عبد الغفور خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": "عملت بوتكس مرتين، وبعدين قعدت في البيت علشان ما حدش يشوفني من كتر ما مش عارفة أبص لنفسي في المرايا، أنا بحب الطبيعي".

مشكلة ريهام عبد الغفور مع البوتكس

وتابعت: "جات لي فوبيا بعد البوتكس، إني مش هعرف أمثل تاني خالص وانهرت نفسيًّا وبعدين قلت أنا راضية بشكلي ومش متضايقة من أي حاجة، ولا أسعى إني أعمل أدوار صغيرة".

مشهد ريهام عبد الغفور مع فتحي عبد الوهاب

في سياق آخر أوضحت ريهام عبد الغفور كواليس الصورة الشهيرة لها مع فتحي عبد الوهاب في مسلسل ظلم المصطبة، والتي تبرز العنف والرعب: "فتحي عبد الوهاب مش عنيف في الحقيقة، وكنت بتحايل على فتحي عبد الوهاب يضربني وأقول له والنبي اضربني بالقلم، بس المشاهد كانت عنيفة وأوجه له تحية لإنه عبقري تمثيل ومش طبيعي، والصورة اللي أنا ظاهرة فيها مضروبة في عيني صورناها في أول أيام التصوير".

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