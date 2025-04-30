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أخبار مصر

مصطفى الفقي: عبد الناصر قام بمراجعات لسياساته وأدان نفسه لتصحيح مسار ثورته (فيديو)

الدكتور مصطفى الفقي،
الدكتور مصطفى الفقي، فيتو

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي: "يجب ألا يقع البعض في مقارنة جمال عبد الناصر مع باقي الزعماء لأن هناك اختلافات كبيرة بينهم".

 

مصطفى الفقي: عبد الناصر أدان نفسه لتصحيح مسار ثورة 23 يوليو

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": "جمال عبد الناصر قام بمراجعات لسياساته وأدان نفسه لتصحيح مسار ثورته".

 

رؤية عبد الناصر لإسرائيل

وتابع: "عبد الناصر حاول في الخمسينيات استقبال بعض الرسائل من القادة اليهود، وإسرائيل كانت لديها إستراتيجية بعيدة المدى لم يكن أن تعدل عنها، لذلك رأى الزعيم الراحل أنه لا بديل عن خيار المواجهة".

وأشار إلى أن حركة الرشد للحركة الناصرية ترسخت بعد 1967 ولم يكن هناك أخطاء في هذه الفترة باستثناء مذبحة القضاء.

 

المرونة الفكرية لجمال عبد الناصر وموقفه من التغيير

واختتم: "الحاكم ابن ظروفه يتحول ويتغير وفق ظروف العالم، وعبد الناصر رغم كل أخطائه كان لديه من المرونة الفكرية وسعة الأفق ما يجعله أن يدرك أن التغيير سنة الحياة".

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