الأربعاء 30 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفاض الصويا والردة وارتفاع الذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف اليوم ومشتقاتها.

 

أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

 وجاء سعر الأعلاف والحبوب، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

<span style=
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 14100 جنيه للطن، ذرة برازيلي نحو 14100 جنيه للطن، وبلغ سعر ذرة أوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 13800 جنيه للطن، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 14800 جنيه للطن.

<span style=
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق

 وعن أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر شيكارة الذرة الصفراء نحو 824.8 جنيه، بارتفاع 10 جنيهات في الطن، وتراوحت أسعار الذرة الصفراء من 325 جنيهًا إلى 1700 جنيه للشيكارة حسب الوزن والنوع.

<span style=
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفق رصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 14750 جنيهًا، بانخفاض 39.5 جنيه في الطن، وتراوحت أسعار الذرة البيضاء بين 2000 جنيه و20 ألف جنيه حسب الوزن والنوع.

<span style=
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر صويا 44% نحو 18100 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 19100 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، كسب صويا مستورد نحو 19100 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق.

<span style=
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الردة والجلوتين والجلوتوفيد في الأسواق

وفيما يخص أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق؛ بلغ سعر الردة نحو 11400 جنيه، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، وبلغ سعر جلوتوفيد محلي في الأسواق اليوم نحو 12700جنيه للطن، بانخفاض 1500 جنيه عن سعره السابق.

وبلغ سعر جلوتين محلي بلغ نحو 36500 جنيه للطن، بانخفاض 2000 جنيه عن سعره السابق، بلغ سعر كسب عباد 36% نحو 15800 جنيه.

<span style=
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار علف الدواجن في السوق

وعن أسعار علف الدواجن في السوق، بلغ متوسط سعر علف بادي 23% نحو 22 ألف جنيه للطن، علف نامي 21% نحو 21500 جنيه للطن، علف ناهي 19% نحو 21 ألف جنيه للطن، علف بادي نامي نحو 20 ألف جنيه للطن.

<span style=
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار علف البياض في الأسواق

فيما بلغ متوسط سعر علف بياض 18% نحو 16900 جنيه للطن، علف بياض 17% نحو 16700 جنيه للطن، علف بياض 16% نحو 16 ألف جنيه، علف بياض 14% نحو 15400 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الاعلاف سعر الأعلاف سعر العلف أسعار العلف سعر الذرة اسعار الذرة سعر الصويا اسعار الصويا أسعار الردة سعر الردة سعر الجلوتين أسعار الكسب سعر الكسب سعر علف الصويا سعر الجلوتوفيد أسعار الجلوتوفيد أسعار علف الصويا أسعار الأعلاف اليوم سعر الحبوب أسعار الحبوب
ads

الأكثر قراءة

بعد التواصل مع الأرصاد، رابطة الأندية تحسم مصير مباراة الأهلي وبتروجيت بسبب العاصفة

زيادة أسعار كوكاكولا وشويبس، وقائمة بالسعر الجديد والتطبيق خلال 24 ساعة

رغم العاصفة الترابية، 3 جامعات تعلن انتظام الدراسة بها اليوم

حالة الطقس اليوم الأربعاء، ارتفاع كبير في درجات الحرارة وعاصفة ترابية تضرب البلاد

مجزرة للاعبين في مودرن سبورت بسبب الزمالك وزد ومصير "بن شيخة" على "كف عفريت"

مؤامرة مكتملة الأركان ولن نصمت، بيان ناري من غزل المحلة بشأن مباراة إنبي

ارتفاع طن النترات العادي إلى 1185 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض الصويا والردة وارتفاع الذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 2025/4/29

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في الأسواق

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

هؤلاء ممنوعون من مغادرة المنزل في العاصفة الترابية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 30 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 30 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية