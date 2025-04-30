زيادة أسعار كوكاكولا وشويبس، وقائمة بالسعر الجديد والتطبيق خلال 24 ساعة

أسعار كوكاكولا وشويبس بعد تطبيق الزيادة، زيادة جديدة تطبقها شركة كوكاكولا مصر على عدد من منتجاتها، إذ أرسلت قائمة جديدة للتجار والموردين، تتضمن تغيير أسعار عبوات كوكاكولا وشويبس زجاج، وفقًا لما أعلنه حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية.

زيادة في سعر كوكاكولا وشويبس، فيتو

شركة كوكاكولا مصر تحدد موعد تطبيق الأسعار الجديدة

وحددت شركة كوكاكولا مصر موعد تطبيق الأسعار الجديدة على عبوات الزجاج اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق 1 مايو 2025.

أسعار كوكاكولا زيرو بعد الزيادة الجديدة، فيتو

أسعار منتجات كوكاكولا مصر بعد تطبيق الزيادة

وجاءت أسعار منتجات كوكاكولا مصر بعد تعديل سعرها، بداية من يوم الخميس 1 مايو 2025؛ وتشمل أسعار تسليم أرض المصنع، وسعر العبوة للمستهلك، وسعر البيع العبوات قبل وبعد الضريبة، إضافة إلى هامش بيع محال التجزئة، كالآتي:

زيادة في سعر كوكاكولا وشويبس

أسعار زجاجة كور / زيرو وزن 950 مل

بلغ سعر زجاجة كور / زيرو وزن 950 مل نحو 25 جنيهًا للمستهلك، 141 جنيهًا تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 6 زجاجات.

أسعار كوكاكولا زيرو بعد الزيادة الجديدة، فيتو

أسعار زجاجة كور / زيرو وزن 1.45 مل

بلغ سعر زجاجة كور / زيرو وزن 1.45 مل نحو 8 جنيهات للمستهلك، 202 جنيه تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 6 زجاجات.

زيادة في سعر كوكاكولا وشويبس

أسعار زجاجة كور / زيرو وزن 2.45 مل

بلغ سعر زجاجة كور / زيرو وزن 2.45 مل نحو 11 جنيهًا للمستهلك، 229 جنيهًا تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 6 زجاجات.

رفع أسعار شويبس

رفع أسعار زجاجة شويبس بداية من 26 أبريل 2025

فيما رفعت شركة كوكاكولا مصر أسعار شويبس زجاجة وزن 1.75 مل؛ بداية من يوم السبت 26 أبريل الجاري، وجاءت أسعار شويبس زجاجة بعد تطبيق الزيادة كالأتي:

أسعار كوكاكولا زيرو بعد الزيادة الجديدة، فيتو

أسعار زجاجة شويبس وزن 1.75 مل

بلغ سعر زجاجة شويبس وزن 1.75 مل نحو 13 جنيهًا للمستهلك، 227 جنيهًا تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 6 زجاجات.

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