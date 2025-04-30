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رياضة

هل يضحي بمنتخب البرازيل؟ الهلال السعودي يقدم عرضا تاريخيا لـ أنشيلوتي

كارلو أنشيلوتي المدير
كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، فيتو

في مفاجأة تقلب الموازين، تلقى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عرضًا تاريخيًا من نادي الهلال السعودي.

 وتأتي هذه التقارير في إطار الغموض الذي يحيط بمصير المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بعد خروج فريقه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وخسارة لقب كأس الملك على يد برشلونة.

 

أنشيلوتي وقيادة منتخب البرازيل

كما تأتي في ظل تصاعد أنباء اقتراب أنشيلوتي من قيادة منتخب البرازيل، في الساعات القليلة الماضية، مع أقاويل حول استقرار إدارة ريال مدريد على رحيله عن منصبه.

وفجر تقرير نشره موقع "RELEVO" مفاجأة حول مفاوضات أنشيلوتي مع منتخب البرازيل بعدما كان الاتفاق على وشك التنفيذ الرسمي.

وأكد التقرير أن المفاوضات على وشك الانهيار بين منتخب البرازيل وأنشيلوتي بعدما عاد المدرب الإيطالي من لندن، الثلاثاء، برفقة مندوب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وهو الأمر الذي لم ينل رضا مسؤولي ريال مدريد.

وأشار التقرير إلى أن إدارة ريال مدريد غاضبة من اتفاق أنشيلوتي مع مسؤولي الاتحاد البرازيلي قبل حسم مصيره مع النادي، بخلاف أن الأمر لم يتحول لاتفاق رسمي كما يتصور البعض.

 

عرض تاريخي من الهلال

ويأمل الهلال باقتناص خدمات المدرب القدير بعرض تاريخي لقيادته في المرحلة المقبلة خلفًا للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس الذي يواجه شبح الإقالة عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وخسر الهلال، مساء الثلاثاء، أمام الأهلي بنتيجة 1-3 في نصف النهائي على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة.

ويأمل مسؤولو الهلال إقناع أنشيلوتي بقبول العرض كخطوة أيضًا نحو الظفر بخدمات البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني.

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