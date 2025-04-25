أخبار مصر: رعب في البنتاجون وهيسيجيث يترقب الإقالة، تصريح مثير من فنانة عن محمد صلاح، مواجهتان مصيريتان للأهلي وبيراميدز

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

من اليوم الأول إلى الـ 20، تفاصيل مسودة اتفاق وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس

ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، الخميس، أن مدير جهاز الموساد ديفيد برنياع، سيلتقي في الدوحة رئيس الوزراء القطري لبحث اتفاق صفقة الرهائن في غزة.

اليوم، قطع المياه عن مناطق حيوية بالجيزة لمدة 6 ساعات

أعلنت محافظة الجيزة قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات متواصلة عن المنطقة المحصورة بين شارعي فيصل والهرم، وذلك بدءًا من شارع المساحة وصولًا إلى شارع حسن محمد.

الأهلي يستدرج صن داونز اليوم لخطف بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني مارسيل كولر نظيره صن داونز اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في مواجهة نارية مقرر أن تجمع الفريقين ضمن منافسات إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

من البر إلى البحر والجو، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر مقلقة في طقس اليوم الجمعة

الطقس اليوم، واصلت هيئة الأرصاد الجوية تحذيراتها من طقس اليوم الجمعة 25 أبريل 2025، بعد أن شهد الطقس مؤخرا موجة تقلبات ما بين ذروة الموجة الحارة لانخفاض حاد في درجات الحرارة.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي ضد صن داونز وبيراميدز وأورلاندو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة علي رأسها مباراة الأهلي ضد صن داونز وبيراميدز أمام أورلاندو في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ريم مصطفى ترد على شائعة زواجها بـ محمد صلاح وتوجه رسالة لأم مكة (فيديو)

ردت الفنانة ريم مصطفى، عن شائعة زواجها بـ محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي، موجهة رسالة لزوجته أم مكة بسبب هذه الشائعة.

تعديل مواعيد امتحانات صفوف النقل لطلاب التعليم الفني

وافقت وزارة التربية والتعليم على تعديل مواعيد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل، استجابة لطلب الإدارة المركزية للتعليم الفني، وخاطبت المديريات التعليمية المختلفة بهذا التعديل.

أحدث الضحايا، فضيحة سيجنال تطيح بكبير مساعدي هيجسيث في البنتاجون

فضيحة سيجنال، في أحدث تعديل يطال أعلى هرم القيادة في البنتاجون يغادر جو كاسبر كبير مساعدي وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث منصبه، وفق ما أعلن مسؤول رفيع في الوزارة الخميس.

الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 8 مساجد في 6 محافظات

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 8 مساجد إحلال وتجديد اليوم الجمعة 25 من أبريل 2025م.

بدء المفاوضات، تركي آل الشيخ يخطط لشراء فريق إنجليزي كبير

كشف الإعلامي البريطاني سيمون جوردان عن محادثات جادة أجراها رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، لشراء ناد إنجليزي كبير.

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "الأرض المباركة" في ذكرى تحرير سيناء

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة بعنوان: "الأرض المباركة".

من قلب البيت الأبيض، رئيس وزراء النرويج يصدم ترامب بشأن جائزة نوبل للسلام

قطع رئيس الوزراء النرويجي، الطريق على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الساعي لنيل جائزة نوبل للسلام.

أرباح خيالية لـ ميلان وبولونيا بعد الوصول لنهائي كأس إيطاليا

تحدد طرفا نهائي كأس إيطاليا بعد تجاوز بولونيا عقبة إمبولي في المربع الذهبي بالفوز عليه مجددًا (2-1).

بعد تراجعها 20 جنيها، هل تواصل أسعار الدواجن الانخفاض في الأسواق؟ الشعبة توضح

سجلت أسعار الدواجن انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية في الأسواق، لتتراجع نحو 20 جنيهًا خلال فترة ما بعد عيد الفطر، فلماذا تراجعت سعر الدواجن في الأسواق، والتوقعات المستقبلية للسوق؟

جامعة هارفارد تسعى لبيع أصولها بعد قرار الإدارة الأمريكية قطع التمويل

قررت جامعة هارفارد بيع أصولها بقيمة تصل إلى مليار دولار بعد قرار الإدارة الأمريكية قطع تمويل بمليارات الدولارات عن المؤسسة التعليمية المرموقة.

بيراميدز يسعى إلى تحقيق إنجاز تاريخي بمواجهة أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا

يستضيف فريق بيراميدز نظيره أورلاندو التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على إستاد الدفاع الجوي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف في جوهانسبرج.

ريم مصطفى: درست الرقص البلدي علشان أنشط أنوثتي وعلم الأرقام وراني عظمة ربنا (فيديو)

كشفت الفنانة ريم مصطفى، سر انجذابها للرقص الشرقي وعلم الأرقام، وسر إقبالها على دراسة علم الهندسة الحياتية.

رعب في البنتاجون، مسؤولون أمام اختبارات كشف الكذب بعد فضيحة "سيجنال"

وسط التحقيقات الداخلية الجارية في البنتاجون لجهة تسريب معلومات عبر تطبيق المحادثة "سيجنال" بين وزير الدفاع بيت هيجسيث وعدد من كبار المسؤولين حول ضربات أمريكية على مواقع حوثية في اليمن في مارس الماضي، لا تتوقف تداعيات هذه القضية التي شغلت الرأي العام الأمريكي.

لعنة شاكيرا، بيكيه ينفصل عن صديقته الجديدة بعد خيانتها مع "حمراء الشعر" (صور)

يبدو أن لعنة شاكيرا ستطارد بيكيه بعد خيانته لها، حيث أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن نجم برشلونة والمنتخب الإسباني السابق، جيرارد بيكيه، انفصل عن صديقته كلارا شيا بعد علاقة دامت ثلاث سنوات، في ظل أنباء عن وجود "طرف ثالث" كان سببًا في الانفصال.

حريق يلتهم 150 فدان قمح في الوادي الجديد، والخسائر الأولية بالملايين (صور)

نشب حريق هائل بإحدى المزارع الاستثمارية الكبرى بمنطقة شرق العوينات بمحافظة الوادى الجديد مما تسبب في تفحم 150 فدان قمح وخسائر تقدر بأكثر من 10 ملايين جنيه وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنياية العامة العامة لمباشرة التحقيقات.

قبعة بـ50 دولارًا تثير الجدل، هل ترامب على طريق ولاية ثالثة؟

كشفت قبعة تباع على موقع متجر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر الإنترنت عن أنه قد يترشح لولاية ثالثة في 2028 رغم أن الأمر ما زال غير دستوري.

البطولة مكتوبة باسم الأهلي واحذر، نصيحة نجم زملكاوي لـ كولر قبل مواجهة صن داونز

تحدث تامر عبد عبد الحميد لاعب فريق الزمالك السابق، عن توقعاته لمباراة الأهلي ضد صن داونز ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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