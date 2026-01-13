الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 13 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بتوقيت
مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة والمحافظات، فيتو
18 حجم الخط

مواقيت الصلاة اليوم، مدح الله الخاشعين في صلاتهم، فقال: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ {المؤمنون:1-2}. 

 

ويعد انتظار الصلاة بعد الصلاة، من الرباط في سبيل الله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أخرجه مسلم.

وصلاة الجماعة في المساجد من أفضل الأعمال، وأَجَلِّ القُرُبات.

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو
مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية  وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان العشاء اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك،مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

موعد أذان العشاء بالقاهرة

العشاء: 6:37

موعد أذان العشاء بالإسكندرية

العشاء: 6:41

موعد أذان العشاء بأسوان

العشاء: 6:38

 

مواقيت الصلاة اليوم

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

 وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة 

مواقيت الصلاة اليوم:

القاهرة: 

• الفجر: 5:20 ص 

• الظهر: 12:04 م 

• العصر: 2:56 م 

• المغرب: 5:15 م 

 • العشاء: 6:37 م

الإسكندرية: 

• الفجر: 5:27 ص 

• الظهر: 12:09 م

• العصر: 2:59 م 

• المغرب: 5:18 م 

• العشاء: 6:41 م

أسوان: 

• الفجر: 5:07 ص 

• الظهر: 11:57ص 

• العصر: 3:00 م 

• المغرب: 5:21 م 

• العشاء: 6:38 م

الإسماعيلية: 

• الفجر: 5:17 ص

 • الظهر: 12:00 م 

• العصر: 2:51 م 

• المغرب: 5:10 م

 • العشاء: 6:33 م

 وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

روى مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: سل فقُلت: أسألك مرافقتك في الجنة قال: أوَ غير ذلك؟ قُلت: هو ذاك قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود

روى مسلم عن عُقبة بن عامر الجُهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يتوضأ فيُحسن الوضوء ويُصلي ركعتين يُقبل بقلبه ووجه عليهما إلا وجبت له الجنة.

وروى الطبراني بسند حسن وقال الألباني: حسن صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال: من صاحب هذا القبر؟ فقالوا: فلان فقال: ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدٌ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسيوط مواقيت الصلاة بتوقيت مصر مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة مصر موعد صلاة العشاء اليوم موعد صلاة المغرب اليوم موعد اذان الفجر اليوم موعد أذان الظهر اليوم مواقيت الصلاة فى مصر أوقات الصلاة أوقات الصلاة اليوم موعد أذان الفجر موعد أذان المغرب موعد أذان الظهر موعد أذان العشاء موعد أذان العصر موعد أذان الفجر في القاهرة موعد اذان الفجر القاهرة موعد صلاة العصر العصر اليوم موعد صلاة الظهر الصلاة أذان الفجر الفجر موعد صلاة الفجر العشاء موعد صلاة العشاء الفجر القاهرة موعد صلاة المغرب
ads

الأكثر قراءة

عضو بـ"الشيوخ" يشيد بجرأة فيتو في إثارة سفريات وزراء مدبولي ويؤكد: ملف قلب الدنيا (فيديو)

يصل إلى 5.5 متر، الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج بسواحل البحر المتوسط

معهد التغذية يحذر: لانشون الأسواق ليس لحوما حقيقية ويهدد صحة الأطفال

طلاب الخامس الابتدائي بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الدراسات الاجتماعية

الشتاء "على أصوله"، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ارتفاع أمواج البحر المتوسط 5.5 متر، تحذير من أمطار رعدية وعاصفة ترابية

بالأسماء، 840 محاميا يخضعون اليوم للمقابلات الشخصية تمهيد للقيد بالجدول العام

رعدية ومتوسطة مصحوبة ببرق وهذا موعد وصولها القاهرة، خريطة سقوط الأمطار اليوم

أضرار استمرار العواصف الترابية على محركات السيارات وطرق التفادي

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 13 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 13 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الثلاثاء 13 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية