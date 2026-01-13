الثلاثاء 13 يناير 2026
أخبار مصر

طلاب الخامس الابتدائي بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الدراسات الاجتماعية

امتحانات الفصل الدراسي
امتحانات الفصل الدراسي الأول، فيتو
يؤدي طلاب الصف الخامس الابتدائي اليوم الثلاثاء امتحانات الفصل الدراسي الأول في مادة الدراسات الاجتماعية وذلك من الساعة 11 صباحًا حتى 12:30 ظهرًا.

تأخير مواعيد امتحانات جميع المراحل الدراسية في البحيرة اليوم بسبب حالة الطقس

تعليم المنوفية يستعد لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية


وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات بكافة المدارس وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة، حيث شملت الاستعدادات التأكد من جودة التهوية والإضاءة داخل اللجان ونظافة الفصول وصلاحية الأثاث المدرسي وتهيئة اللجان بما يوفر الهدوء والانضباط أثناء أداء الامتحانات.

كما تم توزيع الطلاب على كشوف المناداة بما يحقق الانضباط داخل اللجان، ويحد من أي محاولات للإخلال بسير الامتحانات، ويكفل العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.


وفي إطار الحرص على السلامة الصحية للطلاب، تم توفير الزائرة الصحية بجميع المدارس أثناء فترة الامتحانات، للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة أو وعكات صحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

كما شددت الدكتورة  همت أبو كيلة على مراعاة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة داخل اللجان الامتحانية، من خلال تهيئة اللجان المناسبة لهم فى الأدوار الأرضية، وتطبيق كافة التيسيرات المقررة وفق اللوائح والقواعد المنظمة، بما يضمن أداءهم للامتحانات في مناخ إنساني وتربوي عادل.

