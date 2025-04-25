قبعة بـ50 دولارًا تثير الجدل، هل ترامب على طريق ولاية ثالثة؟

كشفت قبعة تباع على موقع متجر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر الإنترنت عن أنه قد يترشح لولاية ثالثة في 2028 رغم أن الأمر ما زال غير دستوري.

شعار “ترامب 2028”

وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي فإن قبعة حمراء عليها شعار "ترامب 2028" تُباع في متجر ترامب عبر الإنترنت مقابل 50 دولارًا.

وتشجع منظمة ترامب أنصارها على "الإدلاء ببيان" من خلال قبعة "ترامب 2028"، المتوفرة الآن في متجر ترامب الرسمي.

وكان ترامب قد قال الشهر الماضي إنه "لا يمزح" بشأن تولي فترة ولاية ثالثة، لكن التعديل الثاني والعشرين يمنعه من الترشح مرة أخرى في عام 2028.

وبحسب "أكسيوس" فإن تعديل الدستور عملية شاقة ومن غير المرجح أن تنجح.

وبينما قال ترامب للصحفيين في وقت لاحق إنه لا ينظر إلى السيناريو الآن، إلا أنه قال في البداية لشبكة "إن بي سي" إن هناك أساليب يمكنه من خلالها تحقيق ذلك.

ولم يستجب البيت الأبيض فورًا لطلب أكسيوس للتعليق على الأمر.

وينص التعديل الثاني والعشرون بوضوح على أنه " لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين"، سواء متتاليتين أو منفصلتين.

ورغم أن ترامب أشار إلى أن طريقه للعودة إلى البيت الأبيض قد يكون على رأس قائمة المرشحين للفوز بمقعد في مجلس الشيوخ، إلا إن كبار الجمهوريين في الكونغرس تجاهلوا الحديث عن فترة ولايته الثالثة.

ووصف رئيس لجنة المخصصات بمجلس النواب توم كول (جمهوري من أوكلاهوما) الفكرة بأنها "خيالية للغاية بحيث لا يمكن مناقشتها بجدية حقًا".

ولكن مقابل 50 دولارًا، يمكن لمؤيدين ترامب الحلم بولاية ثالثة.

وبحسب بعض القانونيين الذي تحدث "أكسيوس" معه فإنهم يأخذون الدفع باتجاه ترشح ترامب عام 2028، على محمل الجد، بغض النظر عن مدى استحالة ذلك.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قدم النائب آندي أوجلز (جمهوري من تينيسي) إجراء غير مرجح، اقترح فيه تغيير الدستور من شأنه أن يسمح لترامب - ولكن ليس الرؤساء السابقين الباقين على قيد الحياة (جورج بوش الابن أو باراك أوباما أو بيل كلينتون) - بالسعي إلى ولاية ثالثة.

وقال مستشار ترامب السابق ستيف بانون في مقابلة الشهر الماضي إنه "يؤمن بشدة" بأن ترامب سيترشح ويفوز بالبيت الأبيض للمرة الثالثة في عام 2028.

وعندما سُئل عن كيفية تجاوز ترامب للحدود الدستورية، أجاب بانون: "نحن نعمل على ذلك".

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