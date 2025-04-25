بعد تراجعها 20 جنيها، هل تواصل أسعار الدواجن الانخفاض في الأسواق؟ الشعبة توضح

أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية في الأسواق، لتتراجع نحو 20 جنيهًا خلال فترة ما بعد عيد الفطر، فلماذا تراجعت سعر الدواجن في الأسواق، والتوقعات المستقبلية للسوق؟

أسعار الفراخ

4 عوامل أدت إلى انخفاض أسعار الدواجن

قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ إن هناك 4 عوامل أدت إلى انخفاض أسعار الفراخ في الأسواق.

الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة

نقطة ميتة في المبيعات دائمًا بين عيدي الفطر والأضحى

وأضاف لـ «فيتو» من خلال الخبرات التراكمية من الأعوام السابقة فإنه تكون هناك نقطة ميتة في المبيعات دائمًا بين عيدي الفطر والأضحى، إذ تخرج الناس منهكة من زيادة المصروفات في شهر رمضان وتريد الاستعداد لعيد الأضحى، وعليه لا يوجد إقبال على شراء الدواجن خلال الفترة الحالية.

أسعار الفراخ

الناس اعتادت على تناول الأسماك خلال عيد الفطر وشم النسيم

وتابع: “ حتى خلال عيد الفطر الناس اعتادت على تناول الأسماك، والأطعمة الجاهزة، وزاد من انعدام طلبات شراء الدواجن، حلول عيد شم النسيم بعد فترة عيد الفطر”.

أسعار الفراخ

أثر استقرار إنتاج الدواجن في انخفاض الأسعار

وأشار إلى أن العمل الرابع المؤثر في انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية؛ هي استقرار إنتاج الدواجن، وعليه هناك 4 عوامل لانخفاض الدواجن خلال المرحلة الحالية.

ضرورة لوضع أسس وآليات انضباطية لحماية المنظومة

واستطرد قائلًا: لكن الانخفاض الأكثر من اللازم مقلق، ونخشى على الصناعة نفسها، لأنه يؤدي إلى خروج مجموعة من المنتجين، الذي سيؤدي إلى نقص الإنتاج، فتعود الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى، لكن هناك ضرورة لوضع أسس وآليات انضباطية لحماية المنظومة، من خلال الجهات الرقابية في الدولة.

أسعار الفراخ

الانخفاض والارتفاع أكثر من اللازم ضرر

وأضاف: “الانخفاض أكثر من اللازم ضرر على المنتج حتى الارتفاع الأكثر من اللازم ضرر كبير على المستهلك، إذ تراجعت الدواجن من معدلات سعرية عند 96 جنيهًا في المزرعة إلى 76 جنيهًا”.

توقعات بعدم ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة

توقع «السيد» عدم ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الاستعدادات لموسم عيد الأضحى، مضيفًا ربما ترتفع أسعار الدواجن من 70 إلى 75 جنيهًا حتى تتوازن مع تكلفة إنتاجها، في ظل وجود مشكلة ارتفاع أسعار الكتكوت، الذي مازالت هناك شركات تبيعه بـ 54 جنيهًا.

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