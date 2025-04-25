بدء المفاوضات، تركي آل الشيخ يخطط لشراء فريق إنجليزي كبير

كشف الإعلامي البريطاني سيمون جوردان عن محادثات جادة أجراها رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، لشراء ناد إنجليزي كبير.



وكشف جوردان خلال ظهوره في "talkSPORT"، أن تركي آل الشيخ، الذي ارتبط سابقًا بنادي ألميريا الإسباني، يدرس دخول السوق الإنجليزية بصفقة محتملة قد تشمل أندية كبرى مثل توتنهام، أو ناديًا تاريخيًّا بحجم شيفيلد وينزداي.

لا يزال فريق شيفيلد وينزداي، رغم غيابه الطويل عن الدوري الإنجليزي الممتاز، من أكثر الأندية شعبية في شمال إنجلترا، النادي هبط منذ موسم 1999-2000 ولم ينجح في العودة، عكس جاره شيفيلد يونايتد الذي صعد مرات عديدة.

الرئيس السابق لكريستال بالاس، جوردان، أكد أن تركي آل الشيخ ناقشه بشأن أفضل الأندية للاستثمار، فنصحه باختيار توتنهام إذا أراد ناديًا جاهزًا للمنافسة، أو شيفيلد وينزداي إن أراد مشروعًا طويل المدى.

وأوضح: "قلت لهم إن النادي بحاجة إلى قيادة جديدة. لو كنت أملك ثروتهم لاخترت شيفيلد وينزداي. هو نادٍ كبير، لديه جمهور عظيم، وإذا نجحت في قيادته، سيقيمون لك تمثالًا في المدينة".

أكد جوردان أن المحادثات مع آل الشيخ جرت بالفعل، لكنه لم يفصح عن تفاصيل كثيرة.

وأشار المصدر إلى أن الاستثمار في ناد لندني سيكون مكلفًا ومعقدًا، عكس فرصة امتلاك ناد كبير في يوركشاير مثل شيفيلد وينزداي.

وقال: "السعوديون أذكياء، لا يعتمدون فقط على الثروة، بل يستشيرون خبراء كفرانك وارن وإيدي هيرن، ويعرفون حجم التحدي".

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