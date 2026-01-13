معهد التغذية يحذر: لانشون الأسواق ليس لحوما حقيقية ويهدد صحة الأطفال

18 حجم الخط

حذر معهد التغذية من انتشار أنواع من اللانشون في الأسواق لا تحتوي على لحوم حقيقية، رغم شكلها الذي يوحي بذلك، مؤكدًا أن بعضها يصنع من بقايا لحوم، ومواد مجهولة المصدر، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المواد الحافظة والألوان الصناعية.

أضرار اللانشون

وأوضح معهد التغذية في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية لمعهد التغذية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الاستهلاك المنتظم لهذه المنتجات، خاصة من قبل الأطفال، قد يؤدي إلى الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، من بينها اضطرابات دهون الدم، ومرض السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، فضلًا عن زيادة احتمالات الإصابة ببعض أنواع السرطان، نتيجة تراكم المواد الضارة في الجسم على المدى الطويل.



وأشار معهد التغذية إلى أن هذه المنتجات تفتقر إلى القيمة الغذائية الحقيقية، ولا توفر البروتين اللازم للنمو السليم، كما تؤثر سلبًا في استقرار مستوى السكر في الدم، وتزيد من الشعور بالجوع السريع.

اللانشون



بديل صحي للانشون في المنزل

وأوصى معهد التغذية الأمهات باللجوء إلى بدائل صحية وآمنة يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة، مثل إعداد لانشون من صدور الدجاج الطبيعية.



وتتمثل الوصفة في تتبيل صدور فراخ كاملة بمزيج من زيت الزيتون، والبابريكا، والثوم البودر، والبصل البودر، والقرفة، والزعتر، ثم تركها لتتبل جيدًا، ووضعها في الفرن لمدة 45 دقيقة، وبعدها تترك لتبرد لمدة ساعتين، قبل تقطيعها وحفظها في الثلاجة.



وأكد معهد التغذية أن هذا البديل يوفر بروتين حقيقي عالي الجودة، يساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول، ويحافظ على استقرار مستوى السكر في الدم، كما يدعم نمو الأطفال بشكل صحي دون تعريضهم لمخاطر المواد الصناعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.