الجمعة 25 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يستدرج صن داونز اليوم لخطف بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني مارسيل كولر نظيره صن داونز اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في مواجهة نارية مقرر أن تجمع الفريقين ضمن منافسات إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

مباراة الأهلي وصن داونز 

ويدخل النادي الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة طامحا في تحقيق الفوز لخطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية لإسعاد جماهير وأملا في تحقيق اللقب الثالث علي التوالي والثالث عشر في تاريخ المارد الأحمر.

بينما على الجانب الآخر، يدخل فريق صن داونز اللقاء سعيا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي للعبور إلى الدور النهائي، متسلحا بقاعدة تسجيل الأهداف خارج الأرض. 

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب إفريقيا قد انتهت بالتعادل السلبي.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولي  في السابعة مساء اليوم الجمعة.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا

حكام مباراة الأهلي وصن داونز 

واختار “الكاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاونه كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن “كاف” تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال أفريقيا الأهلي وصن داونز مارسيل كولر كولر الأهلي صن داونز

مواد متعلقة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي ضد صن داونز وبيراميدز وأورلاندو

تفاصيل مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة صن داونز بدوري الأبطال (صور)
ads

الأكثر قراءة

انخفاض جديد، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 25 أبريل 2025

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الخيار والباذنجان ومفاجأة سارة بشأن الليمون

أسعار السمك اليوم الجمعة، ارتفاع المكرونة وقشر البياض والبوري والبلطي يصالحان المصريين

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، انخفاض البرتقال والفراولة وارتفاع الجوافة

درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

أخبار مصر: رعب في البنتاجون وهيسيجيث يترقب الإقالة، تصريح مثير من فنانة عن محمد صلاح، مواجهتان مصيريتان للأهلي وبيراميدز

استطلاع لـ معاريف: 42% من الإسرائيليين فقدوا الثقة في نتنياهو

خدمات

المزيد

من البر إلى البحر والجو، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر مقلقة في طقس اليوم الجمعة

أسعار الأسمدة اليوم الجمعة في الأسواق

التوقيت الصيفي 2025، اضبط ساعتك الآن وقدمها 60 دقيقة

تعرف على سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تسبب في إيقاف قيد الزمالك.. دقيقة خالد بو طيب مع الأبيض بـ 4.5 ألف يورو (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 25 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الصيفي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 25 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الصيفي

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 25 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الصيفي

المزيد
الجريدة الرسمية