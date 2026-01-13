الثلاثاء 13 يناير 2026
أخبار مصر

يصل إلى 5.5 متر، الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج بسواحل البحر المتوسط

حذرت هيئة الأرصاد الجوية اضطراب الملاحة البحرية على كافة السواحل الغربية للبحر المتوسط تصل سرعة الرياح من 50 إلى 70 كم / ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 3.5 إلى 5.5 متر.

الطقس الآن، تكاثر السحب الممطرة على هذه المناطق

5 توجيهات لمواطني المنيا لمواجهة الطقس البارد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم  الثلاثاء ويستمر انخفاض درجات الحرارة ويسود طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء ومائل للدفء على شمال الصعيد، شديد البرودة  في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة:

درجة الحرارة العظمى:  18

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 17

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

