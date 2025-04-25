رعب في البنتاجون، مسؤولون أمام اختبارات كشف الكذب بعد فضيحة "سيجنال"

فضيحة سيجنال، وسط التحقيقات الداخلية الجارية في البنتاجون لجهة تسريب معلومات عبر تطبيق المحادثة "سيجنال" بين وزير الدفاع بيت هيجسيث وعدد من كبار المسؤولين حول ضربات أمريكية على مواقع حوثية في اليمن في مارس الماضي، لا تتوقف تداعيات هذه القضية التي شغلت الرأي العام الأمريكي.

اختبارات كشف كذب

فقد اتضح أن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية يعيشون رعبًا بعد أنباء تتحدث عن إجبارهم على الخضوع لاختبارات كشف الكذب لإثبات أنهم لا يسربون معلومات حساسة إلى وسائل الإعلام.

وأفاد مصدر في البنتاجون بأن تحذيرًا عبر البريد الإلكتروني من الاستخدام المحتمل لاختبارات كشف الكذب خلق أجواء من الترهيب.

كما أكد أن البنتاجون أصبح بمنزلة "صندوق باندورا" من عدم اليقين بعد إقالة ثلاثة من كبار المسؤولين ومغادرة اثنين آخرين من كبار المدنيين في الأسبوع الماضي، مما ترك بيت هيجسيث، وزير الدفاع، بدون مستشارين رئيسيين.

كما تابع أن الأمر غير العادي هو أن اختبارات كشف الكذب يتم التهديد بها ليس لكشف الموظفين المدنيين المحتملين المعارضين للرئيس ترامب، ولكن للقبض على المعينين السياسيين المشتبه في تسريبهم معلومات سرية أو حساسة.

وأشار إلى أن هناك مخاوف أيضًا من أن يتبع البنتاجون مثال وزارة الأمن الداخلي، حيث أمرت بعض المسؤولين بتسليم هواتفهم للتحقق من ولائهم السياسي ونشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال: "يعيش مسؤولو البنتاجون يوميًّا في خوف من الإقالة. كل هذا يُسبب تشتيتًا كبيرًا، وسأُصدم إذا ظل هيجسيث وزيرًا للدفاع لفترة أطول".



تحقيق داخلي

يأتي هذا بينما يخضع هيجسيث نفسه للتحقيق من قِبل المفتش العام للبنتاجون لتورطه في محادثة جماعية عبر تطبيق "سيجنال" الشهر الماضي بين كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة ترامب حول الضربات الجوية المرتقبة على الحوثيين في اليمن.

وكان من بين المشاركين في مجموعة الرسائل النصية جيفري جولدبرج، رئيس تحرير مجلة أتلانتيك، الذي دُعي للمشاركة سهوًا.

كذلك يواجه هيجسيث مزيدًا من التحقيقات بعد أن كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن هيجسيث ناقش أيضا الضربات الجوية على الحوثيين مع مجموعة دردشة ثانية على "سيجنال" والتي ضمت زوجته جينيفر، وهي منتجة سابقة في "فوكس نيوز"، وشقيقه فيل وتيم بارلاتور، محاميه الشخصي، وكلاهما يعمل في بعض القدرات في البنتاجون.

إلى ذلك، نفى شون بارنيل، المتحدث باسم البنتاجون، في رد على وسائل التواصل الاجتماعي، مناقشة أي معلومات سرية في أي من محادثات "سيجنال".

فيما أثارت تلك الواقعة ضجَّة كبيرة آنذاك، ولا يزال التحقيق الذي يجريه المفتش العام للبنتاجون حول تلك التسريبات مستمرًّا.

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