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رياضة

بيراميدز يسعى إلى تحقيق إنجاز تاريخي بمواجهة أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

يستضيف فريق بيراميدز نظيره أورلاندو التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على إستاد الدفاع الجوي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف في جوهانسبرج.

 

مباراة بيراميدز وأورلاندو

وتذاع مباراة بيراميدز وأورلاندو على قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

ويسعي بيراميدز إلى التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه.

ويحتاج فريق بيراميدز إلى الفوز على أورلاندو بأي نتيجة ليضمن التأهل إلى نهائي دوري الأبطال، وفي حال انتهاء المباراة بالتعادل السلبي سيتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم هوية صاحبي بطاقة التأهل للنهائي.

 

نتيجة مباراة الذهاب بين أورلاندو وبيراميدز

وتعادل فريق بيراميدز خارج أرضه بدون أهداف مع أورلاندو بايرتس في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

 

قائمة بيراميدز في مواجهة أورلاندو بايرتس

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة أورلاندو بايرتس، في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي.    

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي.

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

 

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وأورلاندو 

عقد امس الخميس، بأحد فنادق التجمع الأول، الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في إطار مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر أن يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي، الأزرق الفاتح مع الأبيض، في حين يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي أورلاندو بايرتس قميصه الأساسي الأسود الكامل في الأحمر، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأرجواني الكامل.

وتم التأكيد على أنه في حالة انتهاء مباراة الإياب بالتعادل السلبي بدون أهداف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في جوهانسبرج سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح دون لعب أشواط إضافية لتحديد المتأهل للنهائي.

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