مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي ضد صن داونز وبيراميدز وأورلاندو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة علي رأسها مباراة الأهلي ضد صن داونز وبيراميدز أمام أورلاندو في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي

نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي ضد صن داونز - 7 مساءً - beIN Sports HD 1.

بيراميدز ضد أورلاندو - 9 مساءً - beIN Sports HD 6.

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان ضد نيس - 9:45 مساءً - beIN Sports HD 4.

الدوري الألماني

شتوتجارت ضد هايدنهايم - 9:30 مساءً - beIN Sports HD 5.

دوري المحترفين

السكة الحديد ضد سبورتنج - 4:30 مساءً

كهرباء الإسماعيلية ضد الداخلية - 4:30 مساءً

راية ضد منتخب السويس - 4:30 مساءً

الترسانة ضد القناة - 4:30 مساءً - ontime sports 2

وادي دجلة ضد المقاولون - 7 مساءً - ontime sports 2

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال ضد غوانغجو - 7:30 مساءً - beIN Sports AFC HD.

الدوري التركي

بشكتاش ضد هاتاي سبور - 8 مساءً

الدوري البرتغالي

فاماليكاو ضد سبورتينج براجا - 10:30 مساءً

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