تعديل مواعيد امتحانات صفوف النقل لطلاب التعليم الفني

وافقت وزارة التربية والتعليم على تعديل مواعيد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل، استجابة لطلب الإدارة المركزية للتعليم الفني، وخاطبت المديريات التعليمية المختلفة بهذا التعديل.

قرار جديد من وزارة التعليم بشأن امتحانات النقل

وأكدت الوزارة في الخطاب صادر عن الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن امتحانات نهاية العام الدراسي بعد التعديل تبدأ من 21 مايو للصفين الأول والثاني الثانوي ومن يوم 22 مايو لصفوف النقل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأكدت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، أن هذا التعديل ليس شرطًا تطبيقه على كل المديريات التعليمية ويمكن لمديرية معينة تطبيق التعديل ومديرية أخرى لا تطبقه، وذلك حسب الضغط الحاصل لديها في مدارس التعليم الفني، ولذلك أعطينا كل المديريات يومين للاستفادة منهما ولكن دون إلزامها بالتطبيق الحرفي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.