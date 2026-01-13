الشتاء "على أصوله"، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ارتفاع أمواج البحر المتوسط 5.5 متر، تحذير من أمطار رعدية وعاصفة ترابية

18 حجم الخط

يستمر اليوم الثلاثاء، حالة التقلبات الجوية على كافة الأنحاء والتي تتمثل في درجات حرارة منخفضة ونشاط للرياح المثيرة للأتربة والتي قد تؤثر في الرؤية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ويستمر انخفاض درجات الحرارة ويسود طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء ومائل للدفء على شمال الصعيد، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح على الأنحاء كافة، وتتراوح سرعتها بين 35 إلى 50 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية كافة والإسكندرية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ويكون هناك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على بعض المناطق من مطروح تكون خفيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد مساء بنسبة حدوث 20 ٪ تقريبًا على مناطق من القاهرة الكبرى.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ضربات البرق المصاحبة للسحب الرعدية ونشاط الرياح القوية.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة المؤثرة في بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء والتي بدأت في الثالثة فجرًا وتنتهي في الساعة العاشرة صباحًا.

ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح بسواحل البحر المتوسط

حذرت هيئة الأرصاد الجوية اضطراب الملاحة البحرية على كافة السواحل الغربية للبحر المتوسط تصل سرعة الرياح من 50 إلى 70 كم / ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 3.5 إلى 5.5 متر.



حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على كافة الأنحاء، وتتراوح سرعتها بين،35 إلى 50 كم/س وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.



درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر



وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 18

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 19

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 08 و درجة الحرارة العظمى 18

بنها: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 17

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى: 11 ودرجة الحرارة العظمى 18

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 17

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 17

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 05 و درجة الحرارة العظمى 17

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 00 ودرجة الحرارة العظمى 12

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 18

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 18

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 18

السويس: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى: 19

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 18

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 17

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 05 ودرجة الحرارة العظمى 18

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 05 ودرجة الحرارة العظمى: 18

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 19

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 20

أسوان: درجة الحرارة 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

