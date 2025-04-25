ريم مصطفى ترد على شائعة زواجها بـ محمد صلاح وتوجه رسالة لأم مكة (فيديو)

ردت الفنانة ريم مصطفى، عن شائعة زواجها بـ محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي، موجهة رسالة لزوجته أم مكة بسبب هذه الشائعة.

وقالت ريم مصطفى خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر قناة ON، إن شائعة الارتباط طاردتها أكثر من مرة، بداية من شائعة التسبب في طلاق المطربة أصالة والزواج من المخرج طارق العريان، وصولًا إلى شائعة زواجها من نجم كرة القدم محمد صلاح.

وأضافت: "أنا أصلًا كائن قاعد على الكنبة في البيت بالبطانية، وشخصية بيتوتية جدًّا، وفي إشاعات ضايقتني وإشاعات بسطتني جدًّا".

وتابعت: "أول إشاعة كانت إني سبب طلاق أصالة، واتجوزت طارق العريان، ودي إشاعة فضلت كتير".

وردًّا على شائعة زواجها بـ محمد صلاح وجهت رسالة إلى زوجة صلاح قالت ريم مصطفى: "والله عمري ما شفته في الحقيقة".

أوضحت ريم مصطفى رأيها في الارتباط قائلة: "كل ما الواحد يبقى عنده وعي ونضج وخبرات حياتية الاختيارات تبقى صعبة، وممكن أكون عايشة في حاجة فيها أحلام".

وأكملت: "أنا طلباتي منطقية، فكرة إنك عايزة علاقة صداقة قبل ما يكون زوج، ونضج فكري وتحسي بالدعم، مش سهل تلاقي الحاجات دي دلوقتِ".

وعرض للفنانة ريم مصطفى في شهر رمضان الماضي مسلسل "سيد الناس".

مسلسل "سيد الناس" من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، منة فضالي، خالد الصاوى، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبد الجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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