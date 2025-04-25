الجمعة 25 أبريل 2025
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الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 8 مساجد في 6 محافظات

المساجد الجديدة،
المساجد الجديدة، فيتو
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تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 8 مساجد إحلال وتجديد اليوم الجمعة 25 من أبريل 2025م.

 

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024م حتى الآن إلى 1306 مساجد، من بينها 880 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و426 مسجدًا صيانةً وتطويرًا.

 

و أكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ  13387 مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 22 مليارًا و653 مليون جنيه.

 

الأوقاف تفتتح ٨ مساجد اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله (عز وجل)

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا ا، بيانها كالتالي:
 

ففي محافظة المنيا:
إحلال وتجديد: مسجد أولاد عمر، قرية الشيخ تمي – مركز أبو قرقاص؛ مسجد التل، عزبة التل – مركز أبو قرقاص؛ مسجد السلام، قرية طرفا – مركز سمالوط.
 

وفي محافظة الأقصر:
إنشاء: مسجد أنس بن مالك، قرية الزنيقة، أصفوان – مركز إسنا.
 

وفي محافظة الدقهلية:
إنشاء: مسجد الرحمة، عزبة عبده – مركز الجمالية.
 

وفي محافظة الفيوم:
إحلال وتجديد: مسجد مخيمر، قرية السعيدية – مركز سنورس.
 

وفي محافظة القليوبية:
إحلال وتجديد: مسجد سليمان خربوش، عزبة سليمان خربوش، قرية شبلنجة– مركز بنها.
 

وفي محافظة كفر الشيخ:
إحلال وتجديد:مسجد العاطل، عزبة العاطل – مركز فوه.
 

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

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إعمار بيوت الله قائمة المساجد المقرر افتتاحها محافظة الدقهلية محافظة المنيا محافظة كفر الشيخ محافظة القليوبية وزارة الأوقاف

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